Ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή για τις συντάξεις Ιουνίου από τον ΕΦΚΑ.

Ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή για τις συντάξεις Ιουνίου από τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για την δεύτερη πληρωμή καθώς την Δευτέρα ο ΕΦΚΑ πλήρωσε τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) και όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Σήμερα γύρω στις 5 μμ θα φανούν στα ΑΤΜ οι συντάξεις από τον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, σήμερα πληρώνονται:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Παρόλο που η επίσημη ημερομηνία πληρωμής για τις συντάξεις Ιουνίου είναι η αυριανή, όπως συμβαίνει πάντα, τα χρήματα πιστώνονται μία μέρα πριν, από το απόγευμα. Συνεπώς, σήμερα το απόγευμα οι συνταξιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.