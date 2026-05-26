Νέα ειδοποιητήρια μέσα στον Ιούνιο - Δεν απαιτείται πληρωμή για όσους εμφανίστηκαν με λανθασμένες χρεώσεις.

Σε διορθωτικές κινήσεις για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, μετά τον εντοπισμό περιπτώσεων στις οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί εγκαίρως στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025.

Το ζήτημα αφορά κυρίως ασφαλισμένους με παράλληλη απασχόληση, δηλαδή μισθωτούς που διατηρούν ταυτόχρονα δραστηριότητα με «μπλοκάκι», οι οποίοι είδαν να εμφανίζονται χρεωστικά εκκαθαριστικά, παρότι οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές είχαν ήδη αποδοθεί μέσω της μισθωτής εργασίας τους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η απόκλιση οφείλεται στις παρατάσεις που είχαν δοθεί για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), στο πλαίσιο της μετάβασης στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα στοιχεία εργοδοτικών εισφορών δεν είχαν αποτυπωθεί έγκαιρα κατά την αρχική εκκαθάριση.

Για τον λόγο αυτό, ο Φορέας προχωρά ήδη σε τροποποιητική εκκαθάριση, προκειμένου να ενσωματωθούν τα ορθά δεδομένα και να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια με τα τελικά ποσά εισφορών.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι οι ασφαλισμένοι που εμφανίστηκαν με χρεωστικά υπόλοιπα εξαιτίας της συγκεκριμένης εκκρεμότητας δεν χρειάζεται να καταβάλουν την πρώτη δόση, η οποία έληγε στις 29 Μαΐου 2026, αλλά να αναμένουν την ολοκλήρωση του επανυπολογισμού μέσα στον Ιούνιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα συνδέεται με καθυστερημένες ΑΠΔ από συγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς, γεγονός που επηρέασε τη ροή ενημέρωσης του συστήματος κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης.

Ο e-ΕΦΚΑ καλεί τους ασφαλισμένους να παρακολουθούν την προσωπική τους καρτέλα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα, όπου θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά μόλις ολοκληρωθεί η διορθωτική διαδικασία.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να εμφανίζονται αποκλίσεις ή λανθασμένες χρεώσεις, οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης ή να προγραμματίσουν ραντεβού με το αρμόδιο υποκατάστημα, ώστε να επιταχυνθεί η διόρθωση των στοιχείων.

Η φετινή εκκαθάριση αφορά τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους και ειδικότερα όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση από τα πρώην ταμεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ. Στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν πραγματικές πρόσθετες εισφορές, αυτές εξοφλούνται σε έξι μηνιαίες δόσεις μαζί με τις τρέχουσες εισφορές, ενώ όσοι έχουν καταβάλει υψηλότερα ποσά από τα απαιτούμενα ενδέχεται να λάβουν πιστωτικό εκκαθαριστικό.