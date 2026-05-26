Σε ισχύ τίθενται νέες ρυθμίσεις για τις φορολογικές και τελωνειακές απαλλαγές που αφορούν τον εφοδιασμό πλοίων, μετά την κοινοποίηση από την ΑΑΔΕ των διατάξεων των άρθρων 75 και 127 του ν. 5301/2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 74 στις 15 Μαΐου 2026. Οι αλλαγές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του νέου νόμου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και περιλαμβάνουν τροποποιήσεις που επηρεάζουν άμεσα τον ναυτιλιακό κλάδο και τις τελωνειακές αρχές.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το άρθρο 75, με το οποίο τροποποιείται το καθεστώς απαλλαγών από δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης για προϊόντα και είδη που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων, όπως καύσιμα, προμήθειες και άλλα εφόδια.

Μέχρι σήμερα, οι απαλλαγές αυτές συνδέονταν κυρίως με πλοία που εκτελούσαν διεθνείς πλόες και είχαν τουλάχιστον έναν προορισμό σε τρίτη χώρα, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη νέα ρύθμιση, το πλαίσιο γίνεται πιο ευέλικτο.

Πλέον, τα επιβατηγά πλοία που πραγματοποιούν κρουαζιέρες μπορούν να λαμβάνουν τις απαλλαγές ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό τους, τους ενδιάμεσους σταθμούς ή το λιμάνι στο οποίο γίνεται ο εφοδιασμός. Η ρύθμιση καλύπτει τόσο πλοία με σημαία τρίτης χώρας όσο και πλοία με ελληνική ή άλλη ευρωπαϊκή σημαία που εκτελούν περιηγητικά ταξίδια.

Ωστόσο, διατηρείται ένας βασικός περιορισμός για ορισμένες κατηγορίες ειδών: προκειμένου να δοθεί η απαλλαγή, θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους προορισμούς του ταξιδιού να βρίσκεται σε τρίτη χώρα.

Για να γίνει πιο κατανοητή η αλλαγή παρατίθενται τρία ενδεικτικά παραδείγματα: