Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων για να αξιοποιήσουν την αθλητική τους διάκριση για την προσμέτρηση μορίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Με το βλέμμα στραμμένο στις Πανελλήνιες 2026, από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 19 του μήνα, καλούνται να καταθέσουν οι τελειόφοιτοι μαθητές των Δημόσιων και Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων οι οποίοι κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους ή Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ στα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά εντάσσονται η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης, Αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις),

καθώς και η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα.

Πανελλήνιες 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία για την Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες/έχοντες,-ουσες την επιμέλεια των μαθητών/μαθητριών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στο πεδίο «Θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφεται: ΒΝ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ_ΑΘΛΗΜΑ (πχ. ΒΝ_ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον είναι ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτότυπων εγγράφων, σε μορφή pdf. Το όνομα κάθε αρχείου πρέπει να είναι σχετικό με το περιεχόμενό του (π.χ. ΑΙΤΗΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ).

Σημαντικές επισημάνσεις:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

⦁ Οι τελειόφοιτοι/ες μαθητές/-τριες (Γ΄ Λυκείου) που απέστειλαν αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να καταθέσουν εκ νέου το αίτημά τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

⦁ Προκειμένου ο/η μαθητής/-τρια να αξιοποιήσει τη διάκρισή του/της για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. θα πρέπει, εφόσον λάβει από την υπηρεσία μας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τη σχετική βεβαίωση, να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για εγγραφή στον Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών/-τριών. (Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο εγγραφής στον ανωτέρω Ειδικό Πίνακα οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: https://minsports.gov.gr )

2. Να υποβάλει αίτηση προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με εγκύκλιο που θα εκδώσει η εν λόγω υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους.