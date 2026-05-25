Με την έναρξη της εξεταστικής περιόδου για τις Πανελλήνιες 2026, τα ενεργειακά ποτά επανέρχονται στο προσκήνιο λόγω της αδιαμφισβήτητης ελκυστικότητάς τους να ενισχύσουν την ενέργεια και τη μνήμη. Αλλά πόσο βοηθητικά ή επιβλαβή είναι για την υγεία;

Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών στις Πανελλήνιες είναι μια εικόνα που είναι συνηθισμένη παραμονές των εξετάσεων. Είναι αργά τη νύχτα, τα βιβλία είναι σκορπισμένα στο γραφείο και ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος από το άνοιγμα ενός κουτιού ενεργειακού ποτού. Για τους υποψηφίους, αυτά τα πολύχρωμα κουτιά έχουν συνδεθεί με το «διάβασμα της τελευταίας στιγμής» και με την υπόσχεση για εστιασμένη συγκέντρωση και απεριόριστη ενέργεια σε μια βολική, καφεϊνούχα γουλιά. Ωστόσο, με την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, το ερώτημα αν τα ενεργειακά ποτά είναι πραγματικά βοηθητικά στη μελέτη ή αν αποτελούν έναν επικίνδυνο «κρυφό εχθρό» για τον εγκέφαλο γίνεται κρίσιμο.

Ενεργειακά ποτά και Πανελλήνιες 2026

Σύμφωνα με τους ειδικούς κατά την περίοδο των εξετάσεων οι μαθητές βρίσκονται σε έναν «τέλειο συνδυασμό» έλλειψης ύπνου, άγχους και υψηλών γνωστικών απαιτήσεων. Τότε τα ενεργειακά ποτά παρουσιάζονται ως γρήγορη λύση, συνδυάζοντας καφεΐνη και αύξηση της γλυκόζης για άμεση εγρήγορση. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο μαθητής μπορεί να νιώσει πιο ξύπνιος, πιο σε εγρήγορση και να ξεπεράσει το νοητικό «θόλωμα». Λέει ότι βραχυπρόθεσμα είναι σαν ένα «ενισχυτικό απόδοσης». Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ενίσχυση αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που έχει υψηλό κόστος. Το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», την οποία οι μαθητές μπορεί να εκλάβουν ως βοήθεια. Εξηγεί ότι η βλάβη εμφανίζεται σε τρεις σοβαρές μορφές:

1. Γνωστική «αντίδραση-κρασάρισμα»

Η καφεΐνη μπλοκάρει την αδενοσίνη (σημαντική ουσία ρύθμισης του ύπνου), εμποδίζοντας το αίσθημα υπνηλίας. Όταν η δράση του διεγερτικού περάσει, η αδενοσίνη «επιστρέφει» πιο έντονα, προκαλώντας την λεγόμενη κατάρρευση. Αυτό οδηγεί σε έντονη εξάντληση και έλλειψη συγκέντρωσης, ακόμη και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

2. Άγχος και διαταραχή μνήμης

Μεγάλες ποσότητες καφεΐνης προκαλούν έκκριση αδρεναλίνης. Αυτό αυξάνει το άγχος σε έναν ήδη πιεσμένο μαθητή, προκαλώντας τρέμουλο, ταχυκαρδία και ακόμη και κρίσεις πανικού. Σύμφωνα με τους ειδικούς σε κατάσταση «μάχης ή φυγής» ο εγκέφαλος δεν μπορεί να κωδικοποιήσει ή να ανακαλέσει μνήμες. Μπορείς να κοιτάς τη σελίδα για ώρες αλλά να θυμάσαι ελάχιστα.

3. Καταστροφή του κύκλου ύπνου

Η διαιτολόγος προειδοποιεί ότι μπορεί να «βγει» η ύλη με τα ενεργειακά ποτά μετά από ξενύχτι, αλλά καταστρέφεται ο ύπνος REM που βοηθά στη μετατροπή της γνώσης σε μακροπρόθεσμη μνήμη. Έτσι ο μαθητής μπαίνει στις εξετάσεις χωρίς ξεκούραση και χωρίς καθαρή μνήμη. «Η φυσική επίδραση είναι καταστροφική πέρα από την ακαδημαϊκή απόδοση, καθώς ένα κουτάκι μπορεί να περιέχει μεταξύ 80 mg και 300 mg καφεΐνης, δηλαδή περίπου τρία φλιτζάνια καφέ», εξηγεί. «Μαζί με την ποσότητα ζάχαρης (έως 10 κουταλάκια ανά κουτάκι), οι μαθητές κινδυνεύουν από σοβαρή αφυδάτωση, ταχυπαλμίες και απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου».

Εναλλακτικές στα ενεργειακά ποτά

Αντί για ενεργειακά ποτά, οι ειδικοί προτείνουν:

κατανάλωση νερού,

σύντομους ύπνους αντί για ξενύχτι,

κατανάλωση σύνθετων υδατανθράκων για σταθερή ενέργεια.

Όπως τονίζουν «ο εγκέφαλος δεν χρειάζεται διεγερτικά για να πετύχει στις Πανελλήνιες 2026 χρειάζεται καύσιμα και ξεκούραση».