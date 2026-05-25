«Δεν τους νοιάζει ούτε η εθνική ασφάλεια , ούτε η ποιότητα της δημοκρατίας ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν τη δικαιοσύνη», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Από τη μια καθιστούν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα σε επίπεδο δημοκρατικών θεσμών και από την άλλη συνεχίζουν το πάρτι των απευθείας αναθέσεων όπως προκύπτει από τη νέα Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τα όσα είπε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Μαρινάκης επιλέγει και πάλι να ανοίξει πόλεμο εκ μέρους της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Είναι ξεκάθαρο πως θέλουν να κάνουν την Ελλάδα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα σε επίπεδο θεσμών. Είναι στρατηγική επιλογή τους η ορμπανοποίηση και η χώρα κινδυνεύει να το πληρώσει ακριβά σε κονδύλια για την προστασία της κοινωνίας , όπως φαίνεται από το αίτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου. Δεν τους νοιάζει ούτε η εθνική ασφάλεια , ούτε η ποιότητα της δημοκρατίας ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, εμποδίζοντας συνεχώς τη διερεύνηση των σκανδάλων .

Ο κ. Μαρινάκης δεν μας είπε τίποτα για την νέα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) στους Φορείς του Δημοσίου (ΦΤΔ), η οποία δυστυχώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά τη γενικευμένη αίσθηση ελλείμματος διαφάνειας. Η έκθεση αποκαλύπτει πως αν και η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου είναι νομική υποχρέωση των δημόσιων οργανισμών (με τον Ν.4795/20021), στην πράξη έχει καταλήξει σε πάρτι απευθείας αναθέσεων, σε μια χούφτα εξωτερικούς ιδιώτες συνεργάτες.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως το 90% των φορέων επέλεξαν να δώσουν το έργο με απευθείας ανάθεση ενώ το 85% (περίπου 7,6 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των 8,9 εκατ. ευρώ ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση και το 65,5% του πλήθους και της αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε στους οκτώ πρώτους αναδόχους, οι οποίοι έχουν αναλάβει έργα σε όλη την επικράτεια.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα. Μόνο μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ μπορεί να τερματίσει τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος. Έχουμε δεσμευτεί: Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ που δόθηκε με απευθείας ανάθεση».