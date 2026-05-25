Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά τη λήξη του τελικού του Final Four σε περιοχές της Αθήνας.

Δύο Έλληνες συνελήφθησαν μετά τον τον τελικό του Final Four της Euroleague για συμμετοχή σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία,, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος τους καθώς μετά τον χθεσινό τελικό του Final Four της Euroleague συμμετείχαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο.

Στη μία περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα σημειώθηκε επίθεση οπαδών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων, μετά από επεισόδια μεταξύ αντίπαλων φιλάθλων. Ακολούθησε άμεση επέμβαση αστυνομικών κατά την οποία ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ένας Έλληνας, ο οποίος φέρεται ότι συμμετείχε ενεργά στις επιθέσεις. Από τις επιθέσεις, προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακή μηχανή της ΕΛΑΣ, ενώ δε σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Στη δεύτερη περίπτωση, λίγη ώρα αργότερα, σε περιοχή της Αθήνας, ομάδα ατόμων που επέβαινε σε αυτοκίνητο προσέγγισε διερχόμενους φιλάθλους και με τη χρήση απειλών και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκαν να τους αφαιρέσουν οπαδικό διακριτικό. Από την άμεση κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων, εντοπίσθηκε το αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη, ενώ δύο συνεργοί του αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.