«Δείξαμε ότι το ελληνικό μπάσκετ παραμένει ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο», είπε ο Γιάννης Βρούτσης.

Απόλυτα ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του Final 4 στο T-Center δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης,κάνοντας λόγο για «πολύ θετική εικόνα» της χώρας διεθνώς. Όπως σημείωσε, η ανάληψη της διοργάνωσης δεν ήταν δεδομένη, αλλά αποτέλεσμα διεκδίκησης: «Το διεκδικήσαμε, δεν μας χαρίστηκε», ενώ υπογράμμισε ότι η υλοποίηση «στέφθηκε με επιτυχία», προβάλλοντας την Ελλάδα ως ικανή να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

«Αξίζουν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στους παίκτες, στην ομάδα, στα αδέλφια Αγγελόπουλους, σε όλο το team, στον κόουτς. Γιατί πραγματικά είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Ολυμπιακό» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, προσθέτοντας πως εξίσου είναι για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για τον ελληνικό αθλητισμό.

«Δείξαμε ότι το ελληνικό μπάσκετ παραμένει ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε, ενώ έκανε ειδική μνεία και στην εικόνα του ΟΑΚΑ, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση του γηπέδου προσέφερε «παγκόσμια εύσημα».

Παράπονα για εισιτήρια: «Δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση»

Αναφορικά με διαμαρτυρίες φιλάθλων για ζητήματα εισιτηρίων, διευκρίνισε ότι πρόκειται για θέμα της διοργανώτριας αρχής: «Ήταν καθαρά της Ευρωλίγκας, δεν είχαμε καμία ανάμειξη», σημειώνοντας ωστόσο ότι ενδέχεται να υπήρξαν «αστοχίες».

Επενδύσεις σε υποδομές: «Η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο»

Ο υπουργός παρουσίασε εκτεταμένο πρόγραμμα έργων, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 500 αθλητικά έργα σε όλη τη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεταξύ αυτών:

Αναβάθμιση του ΣΕΦ με επένδυση 25 εκατ. ευρώ

Δημιουργία νέου κολυμβητηρίου για τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό με επιπλέον 25 εκατ. ευρώ

Παρεμβάσεις σε 21 κολυμβητήρια πανελλαδικά

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων όπως το Καυτανζόγλειο και έργα σε Λάρισα και Κρήτη

Όπως ανέφερε, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης τέτοιων έργων υπολογίζεται σε περίπου 1,5 χρόνο, εφόσον δεν υπάρξουν εμπλοκές.

Ψηφιακή τομή με την πλατφόρμα «Κούρος»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πλατφόρμα «Κούρος», την οποία χαρακτήρισε «Εργάνη του αθλητισμού» και μοναδική στην Ευρώπη.

Μέσω της πλατφόρμας:

Καταγράφονται πάνω από 432.000 αθλητές

Λειτουργούν περισσότερα από 6.400 σωματεία

Έχουν καταγραφεί 20.000+ προπονητές

«Δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα σωματείο-σφραγίδα», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε δήμους και περιφέρειες για τον σχεδιασμό πολιτικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ελληνικός αθλητισμός καταγράφει αύξηση 4,03% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Super League και γυναικείο βόλεϊ

Για ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της Super League, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ή αίτημα προς το υπουργείο.

Όσον αφορά το γυναικείο βόλεϊ, δήλωσε ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει επαγγελματικό, ωστόσο δεν έχει κατατεθεί κοινή πρόταση από τους εμπλεκόμενους φορείς: «Μακάρι να γίνει, αλλά δεν ανταποκρίθηκε κανείς στο κάλεσμά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.