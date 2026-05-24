«Η Ρεάλ αξίζει πολλά συγχαρητήρια, να παίξει έτσι με αυτή την ατμόσφαιρα», είπε ο ίδιος.

Ο Έλληνας προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας συγκινήθηκε μετά την κατάκτηση της 4ης EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου, τονίζοντας πως η ομάδα του «υπέφερε» μέχρι να φτάσει στον μεγάλο στόχο.

Ο ίδιος έδωσε συγχαρητήρια στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη μαχητικότητά της, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν στο τέλος να δικαιωθούν για την προσπάθεια όλης της σεζόν.

«Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλαμπ η Ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε, όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα playoffs και τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συνεχάρη τους ιδιοκτήτες, τους παίκτες και τον κόσμο της ομάδας, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη να περιοριστεί η επιθετική δράση της Ρεάλ στο παιχνίδι. Όπως σημείωσε, παρά τα δύσκολα και απαιτητικά σουτ που ευστόχησαν οι Ισπανοί, ο Ολυμπιακός κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει τη νίκη.

