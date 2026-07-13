Το ΠΑΣΟΚ ζητά έρευνα από τον Άρειο Πάγο για τις αναφορές του Ταλ Ντίλιαν σχετικά με την πώληση του Predator, ζητώντας να κατατεθούν τα έγγραφα που επικαλείται και να εξεταστεί δικαστικά η υπόθεση.

Την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των νέων ισχυρισμών γύρω από την υπόθεση του λογισμικού Predator ζητά το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή αναφορές Ταλ Ντίλιαν σε δικαστικό έγγραφο που αφορά την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Ταλ Ντίλιαν φέρεται να αναφέρει πως η πώληση του λογισμικού στις ελληνικές αρχές ήταν νόμιμη, γεγονός που, όπως σημειώνει , δημιουργεί ερωτήματα για το αν υπήρξε συναλλαγή με κρατικούς φορείς και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σύστημα.

Το κόμμα ζητά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εξετάσει τα νέα δεδομένα, να ζητήσει τα έγγραφα που επικαλείται ο κ. Ντίλιαν ως συμφωνητικά πώλησης και να τον καλέσει να καταθέσει για την υπόθεση.

«Σε μια ευνομούμενη κοινωνία απαιτούνται φως, έρευνα και αλήθεια», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, συνδέοντας τις εξελίξεις με τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, οι νέες αναφορές καθιστούν αναγκαία την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιοι φορείς εμπλέκονται και υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκε η χρήση του λογισμικού.

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