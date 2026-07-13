«Προτεραιότητα μας είναι η κοινωνική πλειοψηφία. Γι' αυτό δίνουμε 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Το καθαρό κόστος, χωρίς εισφορές και φόρους, που κοστίζει η 13η σύνταξη είναι αυτό που είπαμε», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στον απόηχο του σχετικού «μπρα ντε φερ» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, στη Βουλή.

«Αυτό τι σημαίνει; Αν λέμε για την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, είναι 840 εκατ. και άλλα τόσα την τρίτη χρονιά. Όμως, ήδη από αυτά ένα μέρος δίνεται από την κυβέρνηση με τα 300 ευρώ τον μήνα. Άρα, τι λέμε εμείς; Η μόνη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της πρώτης χρονιάς δεν είναι 840 εκατ. γιατί ένα ποσό δίνεται ήδη, ενσωματώνεται – εμείς δεν λέμε και 13η και 300 ευρώ, τα 300 ευρώ είναι μέσα. Άρα, είναι άλλα 420 εκατ. το κόστος της 13ης. 540 εκατ. είναι το κόστος επαναφοράς του ΕΚΑΣ σε 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που ζουν σήμερα με 400 ευρώ και δεν βγάζουν ούτε τις δέκα ημέρες», είπε μιλώντας στο OPEN.

«Άρα εμείς «λέμε το συνολικό κόστος διά δύο, όπου η πρώτη δόση είναι πιο μικρή, διότι ενσωματώνεται. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί εδώ είναι η κυρία Σδούκου μπορεί να απαντήσει. Το 2019, όταν ο Πρωθυπουργός είχε τάξει ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου, δεν θυμάμαι την κοστολόγησει καθόλου. Δεν το είχε κοστολογήσει και δεν τον κατήργησε αφού δεν το είχε κοστολογήσει. Εμείς μιλάμε τεκμηριωμένα και αυτό ενοχλεί την κυβέρνηση. Προχθές η κυρία Κεραμέως που δέχθηκε τη δική μας πρόταση για να γίνει παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας, να μας πει η κυρία Σδούκου ποιο είναι το κόστος της παρέμβασης στις συντάξεις χηρείας. Εγώ ήμουν εδώ δεν άκουσα, είπε θα το πει στη Βουλή το κόστος. Άρα, έχουμε κάποιους οι οποίοι εξαγγέλλουν χωρίς να κοστολογούν. Εμείς κοστολογούμε μόλις εξαγγείλουμε και αυτή είναι η διαφορά. Και μου έκανε κι ένα πράγμα εντύπωση. Από όταν το ανακοινώσαμε αυτό, ενώ ξαφνικά βγαίνει μια πολεμική ‘’δεν βγαίνει, λέτε ψέματα’’, η κυβέρνηση εμφανίζεται– δείτε δημοσιεύματα σήμερα – έτοιμη να δώσει 13η εθνική σύνταξη . Οι ίδιοι που κατηγορούν εκείνους που προτείνουν κάτι, για να διασφαλιστούν πάνω στον πανικό τους, έρχονται και δίνουν δημοσιεύματα τα οποία μοιάζουν περίπου σε κονδύλι και κόστος με αυτό που λένε και εκείνοι που φαίνονται ‘’ανεύθυνοι’’ κατά τη γνώμη τους. Άρα, φαίνεται ποιος εξαπατά», υπογράμμισε.

«Δύο δισ. είναι ο δημοσιονομικός που λέει η κυβέρνηση ότι έχει για τον Δεκέμβρη. Τα λεφτά αυτά υπάρχουν», εξήγησε. «Εδώ η κυβέρνηση κάθε χρόνο βρίσκει επιπλέον δύο δισεκ. Εμείς τι λέμε; Όταν δεν θα έχεις σπατάλη, δεν θα έχεις απευθείας αναθέσεις», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, είπε: «Μαγειρέματα είναι αυτό που κάνετε τώρα ότι ‘’εσείς δεν έχετε αλλά εμείς τα έχουμε για τα ίδια κονδύλια’’, αυτά είναι μαγειρέματα. Έχετε την κουζίνα, να μην μπει ο άλλος κι εγώ μαγειρεύω όπως θέλω».

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«Σε σχέση με το κομμάτι των συντάξεων, στα ίδια τα στοιχεία του απολογισμού της κυβέρνησης, στο power point που έχει φέρει ο Πρωθυπουργός, δείχνει 19,8% να αυξάνεται ο δομικός πληθωρισμός – των τροφίμων είναι 40% - 16,1% ονομαστικά οι συντάξεις. Άρα, μειώθηκαν οι συντάξεις», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς.

Μερίσματα

Όσον αφορά τα μερίσματα, όπως ανέφερε, «η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει τον χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας στα μερίσματα. Ήταν 15%, τον πήγε 10% η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και 5% η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Ως προς το ζήτημα των εσόδων, ο Εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε: «Είναι άλλη η οικονομία του 2017, άλλη η οικονομία του 2021» για να προσθέσει: «Εμείς τι λέμε; Όταν υπάρχουν μερίσματα άνω των 100.000 - όχι κερδοφορία επιχείρησης άνω των 100.000 – όταν δηλαδή κάποιος μπορεί να διανείμει μέρισμα ατομικό 100.000, σε αυτό – στο μέρισμα που είναι άνω των 100.000- εκεί ο φόρος πρέπει να επανέλθει στο 10%. Όχι στο μέρισμα των 10, των 20 ή των 30.000».

Υπενθύμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2023 έκανε μια επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ τόλμησε να πει αυτά που λέω εγώ τώρα. Κι έλεγε ‘’θα φορολογήσετε τον υδραυλικό’’ λες και έχει ο υδραυλικός 100.000 μέρισμα. Και τι έκανε μετά η Νέα Δημοκρατία; Ενώ δεν το είχε στο πρόγραμμά της, φορολόγησε 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες από 1.700 έως 13.500 ευρώ με τεκμαρτή φορολόγηση», σημειώνοντας ότι «η μεγάλη φοροδιαφυγή κάνει πάρτι».

Ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Το casus belli που λέει ο Πρωθυπουργός ότι το θέτει, η ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’ δεύτερο casus belli είναι που επικρέμαται από πάνω μας. Το ότι είπε ότι είναι ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, το θεωρώ πρώτα απ΄όλα ελάχιστο ως διαπίστωση . Είναι απειλή πολέμου το casus belli. Είναι προσβολή στα κυριαρχικά δικαιώματα. Σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει κάτι;», επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να έθετε το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να έμπαινε στα συμπεράσματα, αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός «πήγε στην Άγκυρα και έφαγε τρία γκολ».

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