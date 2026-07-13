Δείτε τι ώρα βγαίνουν στη σκηνή οι Florence and the Machine και Τhe Cure.

Την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, το ΟΑΚΑ (Telekom Center P5), θα γεμίσει με τους φαν των Florence and the Machine και των Cure. Τα δύο συγκροτήματα επιστρέφουν στη χώρα μας για δύο μεγάλες συναυλίες στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2026.



Η Florence και η παρέα της έρχονται στη χώρα μας στις 14/07, έχοντας στις μουσικές τους αποσκευές το 6ο studio album τους με τίτλο Everybody Scream, που κυκλοφόρησε στα τέλη του Οκτωβρίου.



Μια ημέρα μετά, στις 15/07, τη σκυτάλη παίρνουν οι The Cure του Ρόμπερτ Σμιθ. Η μπάντα επιστρέφει στην Αθήνα και στο Ejekt Festival, επτά χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στη χώρα μας που είχε «βουλιάξει» την Πλατεία Νερού το 2019.

Oι Βρετανοί έρχονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της περιοδείας που κάνουν για την προώθηση του νέου άλμπουμ τους, Songs Of A Lost World. Πρόκειται για το πρώτο νέο τους άλμπουμ εδώ και 16 χρόνια (μετά το 4:13 Dream), σε σύνθεση Ρόμπερτ Σμιθ.

Δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών





Day 1 - 14.07

Florence and the Macine on stage: 21:35

Suede on stage: 19:55

Holly Humberstone on stage: 18:25

Elena Leoni on stage: 17:35

Οι πόρτες ανοίγουν: 17:00

Day 2 - 15.07

The Cure on stage: 20:55

Nothing But Thieves on stage: 19:15

Matt Berninger on stage: 17:55

Οι πόρτες ανοίγουν:17:00