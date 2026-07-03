Ο Ρόμπερτ Σμιθ αρχικά είχε απορρίψει την πρόταση των Rolling Stones για συνεργασία στο νέο τους άλμπουμ.

O Ρόμπερτ Σμιθ των Cure, σε πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε ότι αρχικά απέρριψε την πρόταση να συνεργαστεί με τους Rolling Stones, λέγοντας ότι «δεν ήταν έτοιμος γι' αυτό».



Σημειώνεται ότι ο Σμιθ συμμετέχει στο νέο άλμπουμ των Stones «Foreign Tongues» που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, παίζοντας κιθάρα στο τραγούδι του «Divine Intervention», ενώ τον ακούμε στα synths και στα φωνητικά στο κομμάτι «Never Wanna Lose You».

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Μιλώντας στο επίσημο podcast των Stones, «Speaking In Tongues», ο Σμιθ αποκάλυψε στο πώς βρέθηκε στο στούντιο με το θρυλικό συγκρότημα.

«Ο Άντριου Γουάτ [παραγωγός] και εγώ έχουμε κάνει κάποιες διαδικτυακές και τηλεφωνικές συνομιλίες τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είχαμε ποτέ συναντηθεί», είπε ο Σμιθ και συνέχισε: «Κάθε φορά που ερχόταν στο Λονδίνο με κάποιον σημαντικό ή άλλο, είτε δεν ήμουν εκεί είτε απλά δεν φαινόταν πως ήταν κατάλληλη στιγμή για να βρεθούμε».



Συνεχίζοντας την περιγραφή του, θυμήθηκε πώς ο Βατ είχε «επικοινωνήσει» πέρυσι μαζί του για να του πει ότι ήταν στο Λονδίνο με σκοπό να δουλέψει στο επόμενο άλμπουμ των Rolling Stones – την συνέχεια του βραβευμένου με Grammy «Hackney Diamonds» το 2023.

«Και όταν πλησίαζε το τέλος της ηχογράφησης, με ενδιέφερε τελικά να πιω εκείνη την κρύα μπύρα μαζί του;» συνέχισε ο τραγουδιστής, προσθέτοντας ότι οι Stones ηχογραφούσαν στα Metropolis Studios στο Chiswick.

«Είπε ότι είχαν σχεδόν ολοκληρώσει την ηχογράφηση και ο Μικ [Τζάγκερ] είχε μείνει μόνο για να κάνει κάποια φωνητικά», εξήγησε ο Σμιθ. «Μου είχε πει την προηγούμενη μέρα, 'Ο Μικ μπορεί να είναι ακόμα εδώ', και εγώ είπα απλά 'οκ'».

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Ωστόσο, ο Σμιθ δεν ήταν πολύ σίγουρος για εκείνη την επίσκεψη και εξήγησε τον λόγο. «Ξέρω πώς είναι να βρίσκεσαι στο στούντιο, ιδιαίτερα όταν τραγουδάς», είπε. «Το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι επισκέπτες. Ακούγεται λίγο θλιβερό, αλλά η δυναμική και η ατμόσφαιρα είναι ένα πραγματικά κρίσιμο κομμάτι αυτού που προσπαθείς να πετύχεις. Και το χειρότερο πράγμα στον κόσμο είναι οι άνθρωποι να μπαίνουν μέσα, να κάνουν πάρτι όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι. Έτσι είπα ότι θα περιμένω στο μπαρ μέχρι να τελειώσουν».

«Δεν ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο»

Στη συνέχεια, ο Ρόμπερτ Σμιθ ενημερώθηκε από έναν βοηθό ότι ο Τζάγκερ ήταν «χαρούμενος που [θα κατέβαινε]»: «Έτσι κατέβηκα και μπήκα στο στούντιο και μέσα από το τζάμι, είδα τον Μικ Τζάγκερ να τραγουδάει, κάτι που δεν περίμενα καθόλου».

Οι δυο τους άρχισαν να «συζητούν», με τον Τζάγκερ να κάνει τον Σμιθ να νιώθει «πολύ ευπρόσδεκτος» στο εργασιακό του περιβάλλον. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή των Cure, η βραδιά «κύλησε» με τον Τζάγκερ να του παίζει τραγούδια και να ζητάει να ακούσει τις σκέψεις του.



Ο γλυκούλης και γεμάτος τρακ Ρόμπερτ Σμιθ, που αρχικά είχε καταπιεί τη γλώσσα του, μετά από μερικά ποτά άρχισε να χαλαρώνει και να νιώθει περισσότερο άνετα, όταν ξαφνικά ο Τζάγκερ τον ρώτησε αν ήθελε να κάνει κάτι μέσα στο νέο άλμπουμ, όπως το να παίξει λίγο κιθάρα.



«Δεν ήμουν πραγματικά προετοιμασμένος γι' αυτό», παραδέχτηκε ο Ρόμπερτ Σμιθ και συνέχισε αφήνοντας τους πάντες άφωνους: «Και έτσι, προς μεγάλη έκπληξη όλων, είπα, "Όχι, όχι ευχαριστώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό"» Πήγα εκεί περιμένοντας απλώς να μεθύσω, δεν περίμενα να παίξω στο άλμπουμ των Rolling Stones».

Ο Σμιθ είπε ότι ο Τζάγκερ τελικά γύρισε στο σπίτι του, αφήνοντάς εκείνον στο στούντιο. «Και τότε πέρασε λίγος χρόνος και είπα στον Άντριου: "εντάξει τότε, ας συνδέσουμε μια κιθάρα και θα δοκιμάσω μερικά από τα τραγούδια". Έτσι, απλά άρχισα να παίζω και, ναι, το ένα έφερε το άλλο».