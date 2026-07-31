Η Αναστασία χάρισε τη δική της εκδοχή στο τραγούδι «Πάρε με» του Νότη Σφακιανάκη.

Η Αναστασία επέλεξε να ερμηνεύσει a capella μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες του Νότη Σφακιανάκη, χαρίζοντας τη δική της χροιά στο τραγούδι «Πάρε με».

Η νεαρή ερμηνεύτρια, που τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει με τις επιτυχίες της και την έντονη παρουσία της στην ελληνική μουσική σκηνή, το βράδυ της Πέμπτης, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα νέο βίντεο. Σε αυτό, εμφανίζεται μέσα σε ένα – σχεδόν – άδειο δωμάτιο να ερμηνεύει το τραγούδι χωρίς μικρόφωνο ή τη συνοδεία μουσικών οργάνων, βασιζόμενη αποκλειστικά στις φωνητικές της ικανότητες.

{https://www.tiktok.com/@imanastasia_official/video/7668415621754932502}

Η επιλογή της να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη φωνή του Νότη Σφακιανάκη, έδωσε μία διαφορετική χροιά στην μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας κάτω από την δημοσίευσή της χιλιάδες likes και σχόλια.

Παρά το γεγονός ότι ο Νότης Σφακιανάκης έχει επιλέξει να απέχει από τα τελευταία χρόνια από τα μουσικά δρώμενα παραμένει ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της Ελλάδας.

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Το τραγούδι «Πάρε με» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και αγαπημένες επιτυχίες του Νότη Σφακιανάκη που έχουν ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην ελληνική μουσική σκηνή.