Έρχεται στον Alpha!

Στο νέο μεγάλο ερωτικό δράμα του Alpha, «Για Σένα», οι ιστορίες των μεγάλων καθορίζουν τις εξελίξεις.

Εκείνες όμως που αποκαλύπτουν τη βαθύτερη αλήθεια είναι οι ιστορίες των παιδιών. Η Ελεάνα, η Νεφέλη και η Μυρτώ κουβαλούν διαφορετικά βιώματα, διαφορετικές πληγές και διαφορετικά όνειρα.

Κι όμως, οι ζωές τους θα δεθούν με τρόπο που θα αλλάξει για πάντα όχι μόνο τις δικές τους ισορροπίες, αλλά και τις ζωές όλων όσοι θα βρεθούν στο πλευρό τους.

Η Μυρτώ (Σταυρούλα Μωρέ) μεγάλωσε χωρίς να γνωρίσει τη θαλπωρή μιας πραγματικής οικογένειας, κρατώντας όμως ζωντανή την ελπίδα πως κάπου υπάρχει ένας άνθρωπος που θα την αγαπήσει όπως της αξίζει.

Η Ελεάνα (Μάντυ Κακαρούτα) έμαθε από μικρή να κυνηγά την τελειότητα, πιστεύοντας πως μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει την αποδοχή.

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Η Νεφέλη (Σελήνη Αλεξοπούλου), πιο ευαίσθητη και εσωστρεφής, βρίσκει καταφύγιο στη μουσική και στη δύναμη της ενσυναίσθησης, βλέποντας τον κόσμο με μια καθαρότητα που οι μεγάλοι συχνά χάνουν.

Οι ζωές τους θα διασταυρωθούν με εκείνες του Φίλιππου (Κίμων Κουρής) και της Μελίνας (Ειρήνη Αγγελοπούλου), του ζευγαριού που θα κληθεί να αποδείξει πως η αγάπη δεν αλλάζει μόνο δύο ανθρώπους, αλλά μπορεί να γίνει η δύναμη που θεραπεύει ολόκληρη μια οικογένεια. Γιατί, τελικά, η οικογένεια δεν ορίζεται μόνο από το αίμα, αλλά από εκείνους που επιλέγουν να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Για σένα