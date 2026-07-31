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Μετά την ανατροπή του kite surf στη θάλασσα.

Άσχημη τροπή πήρε η απόφαση ενός 40χρονου να κάνει kite surf, καθώς κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Ο 40χρονος τραυματίστηκε κάνοντας kite surf έπειτα από ανατροπή στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λιβάδια στην Αντίπαρο. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Διασώθηκαν ανήλικοι που έκαναν SUP στο Σούνιο

Νωρίτερα σήμερα, δύο ανήλικοι που έκαναν SUP διασώθηκαν από ιδιωτικό σκάφος με σημαία Γερμανίας, στην περιοχή του Σουνίου, όπου έπνεαν άνεμοι με ένταση 7 μποφόρ.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος με σημαία Γερμανίας το οποίο έσπευσε στο σημείο. Οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε μαρίνα στο Λαύριο.