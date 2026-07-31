Αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Από τη στιγμή που αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης, μέχρι την απονομή του χρυσού μεταλλίου για το τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή ανυπομονούσαν να ακούσουν τον εθνικό ύμνο.

Αν και μαθημένες από βάθρα μεγάλης διοργάνωσης, αυτή τη φορά η απονομή ήταν διαφορετική. Γιατί, μετά τον επαναπατρισμό των τρίδυμων αδελφών Αλεξανδρή από την Αυστρία τον περασμένο Μάρτιο, αυτή τη φορά στο Παρίσι θα άκουγαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

Οι δύο αδελφές δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους όταν ανέβηκαν στο βάθρο. Βουρκωμένη παρακολουθούσε την απονομή η τρίτη από τις αδελφές, η Βασιλική- που θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες- αλλά και η μητέρα τους, Άρτεμις.

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Ιστορικό χρυσό μετάλλιο για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση

Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν οι αδελφές Αλεξανδρή είναι ιστορικό όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο τεχνικό ντουέτο Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή συγκέντρωσαν 311.4308 βαθμούς και άφησαν στη δεύτερη θέση τις Ρωσίδες Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μιναέβα, με 302.9950 βαθμούς και στην τρίτη τις Βρετανίδες Κέιτ Σόρτμαν και Ίζαμπελ Θορπ (297.9108).

Το πρόγραμμα με το οποίο αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης

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Καλλιτεχνική κολύμβηση: Στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου το Σάββατο

Στις πρώτες τους δηλώσεις μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, οι αδελφές Αλεξανδρή δήλωσαν πολύ χαρούμενες και συγκινημένες, ενώ επεσήμαναν ότι ο ευρωπαϊκός τίτλος ήταν ο στόχος τους.

Το πρωί της Παρασκευής, οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή συμμετείχαν στον προκριματικό του ελεύθερου ντουέτου και πέρασαν στον τελικό του αγωνίσματος. Συγκέντρωσαν 312.7074 βαθμούς και προκρίθηκαν στον τελικό του Σαββάτου (19:00) με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία, πίσω από τις Ισπανίδες Λίλου Λουίς Βαλέτα και Ίρις Τίο Κάσας (316.3850).

Στόχος τους στον αυριανό τελικό, όπως είπαν, είναι «ηρεμία, συγκέντρωση και να απολαύσουμε τον αγώνα».

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