Η νεαρή πρωταθλήτρια στρέφει πλέον το βλέμμα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκάκι τον Ιούνιο.

Σπουδαία διάκριση πέτυχε η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι.

Η μικρή Σοφία, πριν καλά-καλά αρχίσει το σχολείο, πήρε την πρωτιά ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια της ηλικίας της από όλη την Ευρώπη, με το μέλλον να προμηνύεται λαμπρό.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η μητέρα της 7χρονης δήλωσε: «Το πιο σημαντικό στο σκάκι, συγκεκριμένα στο σκάκι στην αρχή, είναι να διδάξουμε στα παιδιά πώς να χάνουν, όχι μόνο πώς να κερδίζουν, αλλά και πώς να μαθαίνουν πώς να χάνουν».

Η Σοφία ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων, δύο έως τριών ωρών καθημερινά, τις οποίες συνδυάζει με το σχολείο της. Το βλέμμα τώρα είναι στραμμένο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον επόμενο μήνα.

Η 7χρονη πάντως δήλωσε χαρακτηριστικά για το σκάκι: «Στην αρχή απλά είδα μια σκακιέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό, όταν ήμουνα δύο χρονών η μαμά μου εξήγησε τι ήταν αυτό και άρχισα να μαθαίνω».

