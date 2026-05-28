Καθολική αποθέωση για παίκτες, προπονητή και διοίκηση από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Μέσα σε ένα άκρως πανηγυρικό κλίμα διεξήχθη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL την Πέμπτη (28/05).

Πριν την έναρξη, πραγματοποιήθηκε μία σύντομη τελετή, κατά την οποία οι ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ παρουσίασαν το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, ενώ σηκώθηκε και το αντίστοιχο λάβαρο, το οποίο ήρθε να προστεθεί δίπλα από τα υπόλοιπα τρία ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού, μετά τη μεγάλη φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, γέμισε το ΣΕΦ, με τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να γνωρίζουν για άλλη μία φορά την αποθέωση.

Μάλιστα, οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν με custom μπλουζάκια όπου απεικονίζεται ο θρίαμβός τους.

Δείτε στιγμιότυπα

ΦΩΤΟΓΡΦΙΕΣ: KLODIAN LATO / EUROKINISSI