Ο ιρανικός στρατός έριξε προειδοποιητικά πυρά σε πλοία χωρίς άδεια στα Στενά του Ορμούζ.

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι έριξε προειδοποιητικές βολές σε τέσσερα πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ, μετέδωσαν τα ιρανικά Μέσα.

Το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έριξε προειδοποιητικές βολές σε τέσσερα πλοία που χαρακτήρισε ως «παραβατικά» και τα οποία σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων επιχείρησαν να διέλθουν από το Στενό του Ορζμούζ χωρίς προηγούμενο συντονισμό, ανέφερε το IRNA.

Το πρακτορείο Tasnim και το Mehr που επικαλείται στρατιωτική πηγή ανέφερε ακόμα ότι το Ιράν αναχαίτισε αμερικανικό drone.

Την ίδια ώρα το πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης έκανε λόγο για ιρανικούς πυραύλους, προς το Στενό του Ορμούζ, που προήλθαν από το νότιο τμήμα της χώρας. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν «προς συγκεκριμένους στόχους», αλλά δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο πηγές που ανέφεραν την «πιθανότητα συγκρούσεων πάνω από τα νερά του Περσικού Κόλπου».

Το Tasnim ανέφερε επίσης «ήχους έκρηξης» που προέρχονται «από την πλευρά της θάλασσας και σχετίζονται με ανταλλαγή πυρών που προειδοποιούν μη εξουσιοδοτημένα πλοία στο Στενό του Ορμούζ».

Σημειώνεται ωστόσο ότι Ιράν και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν επίσης επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, παρά την συνεχιζόμενη εκεχειρία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν επιθετικά drone «που αποτελούσαν σαφή απειλή εντός και κοντά στο Στενό του Ορμούζ», ενώ το Ιράν έπληξε την αμερικανική βάση που ευθύνεται για τις επιθέσεις.

Εν αναμονή μιας συμφωνίας ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Την ίδια ώρα οι διαπραγματευτικές ομάδες ΗΠΑ- Ιράν συμφώνησαν αλλά αναμένεται η υπογραφή Τραμπ για μία συμφωνία εκεχειρίας. Το μνημόνιο κατανόησης φέρεται να έχει εννέα βασικά σημεία αν και αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα. Κυρίαρχος λόγος, είναι το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμα αυτή τη συμφωνία, ενώ επισήμως ούτε η Τεχεράνη έχει δώσει το «πράσινο» φως.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία πηγή από τη Μέση Ανατολή η οποία εμπλέκεται στην προσπάθεια διαμεσολάβησης- που μίλησαν στο Axios, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο πλευρών κατέληξαν σε συμφωνία. Άλλα διεθνή ΜΜΕ επίσης μετέδωσαν στη συνέχεια ανάλογες πληροφορίες, αλλά παρότι θεωρείται ένδειξη σημαντικής προόδου στο διπλωματικό πεδίο- και μάλιστα ενώ κλονίζεται η εύθραυστη εκεχειρία- αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα. Εξάλλου αρκετές φορές ακόμα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως επίκειται συμφωνία, για να διαψευστεί στη συνέχεια.

Επιπλέον, ακόμα κι αν επιβεβαιωθεί αυτή η φορά η συμφωνία επί ενός μνημονίου κατανόησης, τα μεγαλύτερα «αγκάθια», που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν. «Αυτή είναι μια συμφωνία για να καθίσουν όλοι στο τραπέζι. Θα διευθετήσουμε τις λεπτομέρειες στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios.



Πολλά διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες για «προσωρινή» συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Αξιωματούχος που μίλησε στο Associated Press έκανε λόγο για το γενικό περίγραμμα μιας προσωρινής συμφωνίας. Όμως, υπογράμμισε πως ακόμα υπάρχουν ερωτήματα για το αν ο Τραμπ θα την αποδεχθεί τελικά. Το Al Jazeera μετέδωσε πως ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο δεν έχει εγκρίνει ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος. Όμως, το Reuters αναφέρει πως ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει αυτά τα δημοσιεύματα.

Η όποια πρόοδος στις συνομιλίες μπορεί να ανατραπεί γρήγορα, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να μη δώσει την έγκρισή του, υπογράμμισαν αμερικανικές πηγές του CNN, το οποίο επισημαίνει πως ακόμα δεν είναι σαφές εάν έχει δώσει το «πράσινο» φως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, βήμα που είναι επίσης απαραίτητο.

Τα 9 σημεία του μνημονίου κατανόησης

Το μνημόνιο κατανόησης παρατείνει για 60 ημέρες την εκεχειρία και ανοίγει «παράθυρο» διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, τα 9 βασικά σημεία αναφέρουν:

1) Το μνημόνιο θα ορίζει πως θα είναι ελεύθερη η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σημαίνει όχι διόδια και παρενοχλήσεις, ενώ το Ιράν θα πρέπει εντός 30 ημερών να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ.

2) Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, αλλά αυτό θα γίνει αναλογικά με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

3) Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν ορισμένες εξαιρέσεις των κυρώσεων, για να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο.

4) Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

5) Η συμφωνία θα ορίζει πως τα πρώτα ζητήματα για τα οποία θα γίνει διαπραγμάτευση στο «παράθυρο» των 60 ημερών θα είναι το πώς το Ιράν θα παραδώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού αλλά και το τι θα συμβεί με το πρόγραμμα εμπλουτισμού της Τεχεράνης.

6) Οι ΗΠΑ θα δεσμευθούν να συζητήσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

7) Το μνημόνιο θα προβλέπει συζήτηση σχετικά με έναν μηχανισμό που θα βοηθήσει το Ιράν να αρχίσει να δέχεται αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.

8) Η συμφωνία θα ορίζει ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

9) Θα υπάρχει στο μνημόνιο αναφορά για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει πως θα γίνουν συζητήσεις για την υποστήριξη της Τεχεράνης στους πληρεξουσίους του Ιράν στην περιοχή.

Με πληροφορίες του Tasnim/Fars/IranInternational