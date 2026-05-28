Την πλήρη κάλυψη των αναγκών της σε πρώτες ύλες διύλισης τουλάχιστον έως τα τέλη Ιουνίου διασφαλίζει η Motor Oil, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία συνεχίζει να προχωρά σε νέες αγορές φορτίων αργού πετρελαίου, διατηρώντας χρονικό ορίζοντα κάλυψης τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων, εν μέσω της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να προκαλεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο κ. Τζαννετάκης υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις ανέδειξαν την υψηλή ευελιξία του διυλιστηρίου των Αγίων Θεοδώρων, το οποίο προσαρμόστηκε γρήγορα στις νέες συνθήκες της αγοράς. Πριν από την έναρξη της κρίσης, περίπου τα δύο τρίτα του αργού που επεξεργαζόταν η Motor Oil προέρχονταν από το Ιράκ. Ωστόσο, οι ανακατατάξεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες οδήγησαν τον όμιλο στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας.

Σήμερα, η εταιρεία επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βόρεια Θάλασσα, την Αίγυπτο και τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένου του τύπου El Sharara. Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε δοκιμές νέων ποιοτήτων, όπως το Arab Light της Σαουδικής Αραβίας, φορτία WTI από τις ΗΠΑ, καθώς και ποσότητες που μεταφέρονται μέσω του αγωγού που συνδέει τα κοιτάσματα του Κιρκούκ με το τουρκικό λιμάνι του Τσεϊχάν.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διαχείριση της κρίσης φαίνεται πως ενδέχεται να επηρεάσει και τη μελλοντική στρατηγική προμηθειών του ομίλου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ακόμη και εάν αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων οδών στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, εξετάζεται το ενδεχόμενο διατήρησης ενός πιο διαφοροποιημένου μείγματος αργού πετρελαίου. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη διατήρηση των ισχυρών περιθωρίων σε προϊόντα όπως το πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά καύσιμα.

Θετικές παραμένουν οι εκτιμήσεις της διοίκησης και για την πορεία της ζήτησης καυσίμων κατά τη θερινή περίοδο. Όπως επισημάνθηκε, δεν διαφαίνονται ενδείξεις επιβράδυνσης της κατανάλωσης, με μοναδική εξαίρεση τα καύσιμα υψηλών οκτανίων, όπου παρατηρείται μετατόπιση μέρους των καταναλωτών προς οικονομικότερες επιλογές εξαιτίας των αυξημένων τιμών.

Παρά τις πιέσεις που ασκούνται στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η συνολική εικόνα της αγοράς εμφανίζεται ανθεκτική, με βασικό στήριγμα τις θετικές προοπτικές του τουρισμού. Ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι, παρά τις καθυστερήσεις που καταγράφονται σε ορισμένες κρατήσεις, οι ενδείξεις για τη φετινή τουριστική περίοδο παραμένουν ενθαρρυντικές, ενώ ήδη καταγράφεται αυξημένη παρουσία επισκεπτών στην Αθήνα. Υπό αυτές τις συνθήκες, τόσο το δεύτερο όσο και το τρίτο τρίμηνο του έτους αναμένεται να κινηθούν θετικά για τη ζήτηση διυλισμένων προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, το περιβάλλον στη διεθνή αγορά διύλισης εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ευνοϊκό. Η στενότητα στην αγορά προϊόντων στηρίζει τα περιθώρια διύλισης, ενώ η θετική επίδραση των υψηλών περιθωρίων συνεχίζει να αντισταθμίζει το αυξημένο κόστος προμηθειών. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Motor Oil, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον όμιλο να διατηρεί την υπεραπόδοσή του σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.