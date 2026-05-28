H Citi προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα γύρω από το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας εξακολουθεί να διατηρεί σε επιφυλακή τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί η άνοδος της ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 3% την Πέμπτη, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Το Μπρεντ ενισχύεται πάνω από 3% φτάνοντας τα 97,29 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,42%, στα 91,71 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα ένταση στην περιοχή ακολούθησε ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με την οποία στοχοποιήθηκε αμερικανική αεροπορική βάση περίπου στις 4:50 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Η σχετική ενημέρωση μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία της βάσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στο Ιράν, η οποία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρούνταν απειλή τόσο για τα αμερικανικά στρατεύματα όσο και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι ΗΠΑ φέρονται να αναχαίτισαν και να κατέρριψαν αρκετά ιρανικά drones.

Οι εξελίξεις επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους των αγορών για πιθανή διακοπή της ροής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο που οι ενεργειακές τιμές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εντάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ανάλυσή της που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Citi ανέφερε ότι οι αγορές πετρελαίου έδειχναν να σταθεροποιούνται τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές απομάκρυναν σταδιακά τα πιο ακραία σενάρια διαταραχής της προσφοράς, εκτιμώντας ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονταν πιο κοντά σε μια συμφωνία.

Ωστόσο, η αμερικανική τράπεζα προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα γύρω από το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας εξακολουθεί να διατηρεί σε επιφυλακή τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί η άνοδος της ενέργειας.

Σύμφωνα με την Citi, η παρατεταμένη αύξηση των τιμών του πετρελαίου αρχίζει πλέον να επηρεάζει ευρύτερα τον πληθωρισμό, κυρίως μέσω των λεγόμενων «δευτερογενών επιδράσεων», οδηγώντας ορισμένες κεντρικές τράπεζες σε πιο επιθετική στάση απέναντι στα επιτόκια.