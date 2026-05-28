Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση στη Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγική λιμανική πόλη στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Πέμπτη ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση στις 04:50 τοπική ώρα, ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγη, ωστόσο οι IRGC προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη «επιθετικών ενεργειών» θα προκαλέσει «πιο αποφασιστική» απάντηση, αποδίδοντας την ευθύνη για τις συνέπειες στον «επιτιθέμενο».

Νωρίτερα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανοίξει πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, επικαλούμενο αξιωματικό, διευκρινίζοντας πως το συμβάν αυτό σημειώθηκε περί τις 00:35 (τοπική ώρα· 00:05 ώρα Ελλάδας), αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει τον τύπο των πλοίων αυτών, ούτε την εθνικότητά τους.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Συγαγερμός στο Κουβέιτ, νέοι βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν το πρωί ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον drones και βάσης στο νότιο Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones», ανέφερε περί τις 05:40 (ώρα Ελλάδας) ο στρατός του εμιράτου μέσω X.

Στο άλλο θέατρο των επιχειρήσεων, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον τέσσερα κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα τέσσερα σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται θεωρητικά από τη 17η Απριλίου.

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση υπόψη των κατοίκων του Λιβάνου, ιδιαίτερα των κατοίκων της Τύρου (...) για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα και να κατευθυνθείτε (προς περιοχές οι οποίες βρίσκονται) βόρεια από τον ποταμό Ζαχράνι», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Αμερικανικές κυρώσεις στην «Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου»

Σημειώνεται πως το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, του φορέα που ιδρύθηκε από την Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

«Η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση "Οικονομική Οργή" έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών», έκρινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στην οικονομική πτυχή της επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας - που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Επική Οργή» - από την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου απειλεί επίσης με την επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, διότι θα θεωρηθεί ότι «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης» και «ωφελούνται από υπηρεσίες τους».