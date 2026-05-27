«Όχι άρση κυρώσεων, όχι λεφτά, τίποτα», είπε ο Τραμπ για το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι ακόμα ικανοποιημένη από τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητιέται άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ενώ απείλησε ανοιχτά το Ομάν, σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, μπροστά στις κάμερες, δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν και το Ομάν να μοιράζονται τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Τα Στενά θα είναι ανοιχτά για όλους, είναι διεθνή χωρικά ύδατα», είπε αρχικά. «Κανείς δεν θα τα ελέγχει. Θα τα προσέχουμε, αλλά κανείς δεν θα τα ελέγχει», συνέχισε. «Το Ομάν πρέπει να συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, διαφορετικά θα πρέπει να τους ανατινάξουμε», πρόσθεσε και μετά την απειλή, συμπλήρωσε: «Το καταλαβαίνουν αυτό. Θα είναι μια χαρά».

Τραμπ: Δεν μιλάμε για χαλάρωση κυρώσεων

Στις ίδιες δηλώσεις ο Τραμπ είπε ότι δεν γίνεται συζήτηση για χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Κάτι που η Τεχεράνη θέλει να προβλέπεται στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν συζητάμε καμία χαλάρωση κυρώσεων ή να δώσουμε χρήματα. Όχι κυρώσεις, όχι χρήματα. Τίποτα», είπε. «Έχουμε τον έλεγχο των χρημάτων που υποστηρίζουν πως είναι δικά τους. Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο αυτών των χρημάτων. Όταν φερθούν σωστά και κάνουν αυτό που πρέπει, θα τους αφήσουμε να πάρουν τα χρήματά τους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το κάνουμε αυτό», συνέχισε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν θα ένιωθε άνετα αν το Ιράν παρέδιδε στη Ρωσία ή την Κίνα το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει.

«Αν δεν δώσουν αυτά που πρέπει, ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει»

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με το Ιράν πάνε «πολύ καλά», αν και δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις. Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ακόμα δεν είναι ικανοποιημένες.

«Τα πάμε πολύ καλά, έχουν αρχίσει να μας δίνουν τα πράγματα που πρέπει κι αν δεν το κάνουν ο άνθρωπος αριστερά μου θα τους αποτελειώσει», δήλωσε, αναφερόμενος στον υπουργό Άμυνας- ή Πολέμου όπως έχει μετονομαστεί το χαρτοφυλάκιο- Πιτ Χέγκσεθ.

Εξάλλου και ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο «είτε μέσω των διαπραγματεύσεων, είτε θα πρέπει να επιστρέψουμε για να τελειώσουμε τη δουλειά. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε πως έχει υπάρξει «κάποια πρόοδος» για την επίτευξη συμφωνίας. Υπογράμμισε ότι η διπλωματία είναι πάντα η προτίμηση της Ουάσινγκτον, αλλά υπενθύμισε πως ο Τραμπ «έχει κι άλλες επιλογές».

