Σύμφωνα με την αγωγή, το υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε τον Μπάιντεν ότι σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει το υλικό από ιδιωτικές συνομιλίες του με τον βιογράφο του.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέβαλε αγωγή στο υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια προσπάθεια να εμποδίσει την δημοσιοποίηση ηχητικών ηχογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων από ιδιωτικές συνεντεύξεις με τον συγγραφέα των απομνημονευμάτων του το 2017.

Η αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον την Τρίτη υποστηρίζει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ακυρώνει «βασικές αρχές της αμερικανικής δικαιοσύνης» αποκαλύπτοντας αυτό που η νομική ομάδα του Μπάιντεν περιγράφει ως «ιδιωτικές πληροφορίες» του πρώην προέδρου.

Σύμφωνα με την αγωγή, το υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε τον Μπάιντεν ότι σχεδιάζει να δημοσιοποιήσει το υλικό στις 15 Ιουνίου στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και στο δεξιό think tank Heritage Foundation, το οποίο μήνυσε για πρόσβαση στα αρχεία βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης το 2024.

«Καλοπροαίρετος, ηλικιωμένος άνδρας με κακή μνήμη» ο Μπάιντεν

Το ίδρυμα ζήτησε πρόσβαση σε υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα του τότε Ειδικού Συμβούλου Ρόμπερτ Χουρ το 2023 σχετικά με τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων από τον Μπάιντεν όταν διετέλεσε Αντιπρόεδρος μεταξύ 2009-2017. Ο Χουρ επέλεξε να μην υποβάλλει καταγγελία εναντίον του προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τον ως «καλοπροαίρετο, ηλικιωμένο άνδρα με κακή μνήμη».

Ωστόσο, ο Χουρ ισχυρίστηκε στην έκθεσή του ότι ο Μπάιντεν είχε αποκαλύψει ορισμένες απόρρητες πληροφορίες από τα σημειωματάριά του στον βιογράφο του Μαρκ Ζβόνιτζερ κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για τα απομνημονεύματά του. Ο Μπάιντεν από την πλευρά του, το αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Όταν το think tank αρχικά μήνυσε το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας το υλικό από την έρευνα του Χουρ, το υπουργείο υπερασπίστηκε την απόκρυψη των στοιχείων, λέγοντας ότι η δημοσίευσή τους «θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής».

Η δικηγόρος του Μπάιντεν, Έιμι Τζέφρις υποστηρίζει στη νέα αγωγή ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ «ανέτρεψε» την προηγούμενη θέση του ότι το υλικό εξαιρείται από την αποκάλυψη στις αρχές του 2026, «χωρίς καμία επίσημη εξήγηση».

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν συνεργάστηκε πλήρως με τον Ειδικό Σύμβουλο Χιυρ και συμφώνησε να παράσχει ηχητικά αρχεία συνομιλιών με τον βιογράφο του για ένα βιβλίο για τον αποθανόντα γιο του, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημοσιοποιούνταν», δήλωσε στο TIME, ο εκπρόσωπος του Μπάιντεν, Τι Τζέι Ντούκλο.

«Το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι αυτές οι ηχογραφήσεις δεν εξυπηρετούν κανένα δημόσιο συμφέρον. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Έχει να κάνει με την πολιτική».

Η νομική ομάδα του Μπάιντεν υποστηρίζει ότι οι ηχογραφήσεις και τα αντίγραφα θα πρέπει να παραμείνουν «εξαιρούμενα από την αποκάλυψη» βάσει των εξαιρέσεων του σχετικού νόμου και θα πρέπει να τους απαγορευτεί οριστικά η δημοσίευσή τους.

«Κάθε Αμερικανός, συμπεριλαμβανομένου ενός εν ενεργεία ή πρώην Αντιπροέδρου, έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στις προσωπικές συνομιλίες που έχει μέσα στο σπίτι του», υποστηρίζει η Τζέφρις στην αγωγή.

Το υλικό περιλαμβάνει ηχογραφήσεις και αντίγραφα συνομιλιών με τον Ζβόνιτζερ που ξεκίνησαν το 2016 πριν από τα απομνημονεύματα του πρώην προέδρου του 2017 με τίτλο «Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose».

Σύμφωνα με την αγωγή, οι συνομιλίες περιελάμβαναν την αφήγηση του Μπάιντεν για την «πολιτικά επακόλουθη και προσωπικά επώδυνη χρονιά της ζωής του που ξεκίνησε την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2014. Εκείνη τη χρονιά, ο πρόεδρος Μπάιντεν αντιμετώπισε μια σειρά από προκλήσεις εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής ως Αντιπρόεδρος και εξέτασε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία το 2016», αναφέρει λεπτομερώς η κατάθεση.

Ταυτόχρονα, ο μεγαλύτερος γιος του Μπάιντεν, Μπο, πάλευε με τον καρκίνο του εγκεφάλου και τελικά απεβίωσε τον Μάιο του 2015 σε ηλικία 46 ετών.

«Οι δημόσιες και ιδιωτικές διαστάσεις της ζωής του προέδρου Μπάιντεν ήταν πάντα αλληλένδετες, αλλά ίσως ποτέ περισσότερο από ό,τι κατά τη διάρκεια εκείνης της δύσκολης χρονιάς. Ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο Ζβόνιτσερ κατέγραψαν τις συνομιλίες τους για να τις χρησιμοποιήσουν στη συγγραφή του «Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose», και και οι δύο κατάλαβαν ότι μιλούσαν κατ' ιδίαν», αναφέρει η αγωγή.

Στις 12 Μαΐου, ο Μπάιντεν ζήτησε από έναν ομοσπονδιακό δικαστή να εμποδίσει την δημοσιοποίηση του υλικού. Στο έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο, ο δικηγόρος του πρώην προέδρου κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι «παραβίασε το καθήκον του να προστατεύει τα αρχεία», υποστηρίζοντας ότι «ο νόμος δεν έχει αλλάξει, αλλά παρ' όλα αυτά, το υπουργείο έχει αλλάξει πορεία».

Στις 21 Μαΐου, το δικαστήριο «ενέκρινε παρέμβαση σε ορισμένες, αλλά όχι σε όλες, τις προτεινόμενες ανταγωγές τουπροέδρου Μπάιντεν» και τον εμπόδισε να ασκήσει αξιώσεις σχετικά με το αίτημα της επιτροπής για τα ηχητικά και τα αντίγραφα, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Δριμεία κριτική από τον Τραμπ

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ άσκησε έντονη κριτική για την αγωγή του Μπάιντεν την Τρίτη το βράδυ, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο ως «αθέμιτο πολιτικό».

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ διέταξε έρευνα για τον Μπάιντεν και τους βοηθούς του, κατηγορώντας τους τελευταίους ότι απέκρυψαν τη «σοβαρή γνωστική παρακμή» του Μπάιντεν και ότι έκαναν κατάχρηση της δύναμης των προεδρικών υπογραφών «μέσω της χρήσης ενός αυτόματου στυλό».Ο Τραμπ το χαρακτήρισε ως ένα από τα «πιο επικίνδυνα» σκάνδαλα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «γελοίους και ψευδείς», επιμένοντας πως: «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Πήρα τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου. Πήρα τις αποφάσεις για τις χάριτες, τα εκτελεστικά διατάγματα, τη νομοθεσία και τις διακηρύξεις».

Με πληροφορίες του TIME