Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον επικεφαλής της μόδας Λουί ντε Λεόν στην σειρά «Emily in Paris» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.

Ο Πιερ Ντενί, που συμμετείχε στη σειρά του Netflix «Emily in Paris», έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 25 Μαΐου, σε ηλικία 69 ετών, ύστερα από χρόνια μάχη με τη νόσο ALS.

Ο ηθοποιός συμμετείχε στο καστ της σειράς υποδυόμενος τον επικεφαλής της μόδας Λουί ντε Λεόν και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας JVMA.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου ύστερα από ανακοίνωση που προώθησαν οι κόρες του. Σύμφωνα με την TMZ η σχετική ανάρτηση αναφέρει: «Με βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιερ Ντενί, που συνέβη αυτή τη Δευτέρα μετά από μια ξαφνική και σοβαρή περίπτωση ALS».

Ο ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά κατά τη διάρκεια της 3ης και 4ης σεζόν.

Η είδηση του θανάτου του συνέπεσε με τα γυρίσματα της σειράς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, με την έκτη σεζόν να αποτελεί και την τελευταία του «Emily in Paris», όπως ανακοίνωσε και η Λίλι Κόλινς μέσω προσωπικής της ανάρτησης.