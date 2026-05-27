Με μία ανάρτηση αφιερωμένη στη Γωγώ Μαστροκώστα επέστρεψε το απόγευμα της Τετάρτης η Ελένη Ράντου.

Η γυμνάστρια και μοντέλο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, έχοντας δώσει μία ισχυρή και πολυετή μάχη για την υγεία της.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Η Ελένη Ράντου, θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο την Γωγώ Μαστροκώστα. Στην ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, έγραψε:

«Τελικά όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη ... τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης».