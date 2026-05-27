O νέοw e-ΕΦΚΑ παρουσιάστηκε στην Αθήνα παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δύο ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση του Φορέα στην Αθήνα, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως.

Πρόκειται για το «Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) e-Ε.Φ.Κ.Α.» και την «Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης e-E.Φ.K.A.», παρεμβάσεις που φέρνουν πιο γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία σημείωσε ότι: «Σήμερα εγκαινιάζουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα που έρχονται να “ντύσουν” τη συνολική προσπάθεια που έχει γίνει στον e-ΕΦΚΑ τα τελευταία 7 χρόνια. Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΕΦΚΑ και η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των Ελλήνων πολιτών. Τα δύο αυτά έργα τα ενώνει ένας κοινός στόχος, ο οποίος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε όποια δράση μας, σε όποια ενέργειά μας, ο στόχος είναι να κάνουμε την καθημερινότητά του πολίτη καλύτερη. Και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε και το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό του e-ΕΦΚΑ για να κάνει πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του για να χτίσουμε μία μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς το κράτος».

Την κεντρική παρουσίαση πραγματοποίησε ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, υπογραμμίζοντας ότι: «Ο e-ΕΦΚΑ εισέρχεται σε μια νέα εποχή λειτουργίας, πιο ώριμη και ουσιαστικά ανθρωποκεντρική. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας, με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Τα δύο εμβληματικά έργα–πυλώνες, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και η ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης, μαζί με τη συνεχή ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διαμορφώνουν έναν Φορέα πιο απλό, πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο. Είναι η αρχή μιας νέας διαδρομής, όπου η τεχνολογία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για καλύτερη εξυπηρέτηση και όπου ο πολίτης βρίσκεται, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, στο επίκεντρο» .

Νέο Ο.Π.Σ. e-ΕΦΚΑ: Ο πυρήνας του ψηφιακού μετασχηματισμού

Το νέο Ο.Π.Σ. ενοποιεί όλα τα βασικά πληροφοριακά συστήματα σε ένα ενιαίο, διαλειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον και αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της κοινωνικής ασφάλισης.

Ενιαία διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες στις συντάξεις

Ενισχυμένος έλεγχος και διαφάνεια

Ταχύτερη προσαρμογή σε αλλαγές

Σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Ψηφιοποίηση Ιστορικού Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ: Από το χαρτί στα ψηφιακά δεδομένα

Το έργο αφορά τη ψηφιοποίηση 42.708.333 σελίδων ασφαλιστικής ιστορίας τέως φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με στόχο:

• επιτάχυνση της απονομής συντάξεων

• δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αρχείου ασφαλιστικών δεδομένων

Με χρήση Intelligent Document Processing (IDP):

• ψηφιοποίηση και εμπλουτισμός εγγράφων με μεταδεδομένα

• αυτόματη εξαγωγή και επαλήθευση στοιχείων

• ανθρώπινος έλεγχος για ακρίβεια

Αποτέλεσμα: ταχύτερες συντάξεις, εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών και άμεση πρόσβαση στο ασφαλιστικό ιστορικό.

Στο πλαίσιο της διαρκούς διαβούλευσης με την κοινωνία και με στόχο οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με ανοιχτό διάλογο, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, υλοποίησε ένα πανελλαδικό πρόγραμμα ενημέρωσης για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).

Οι ενημερωτικές δράσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας: Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και σήμερα στην Αθήνα, έφεραν στο ίδιο τραπέζι θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους επιμελητηρίων και επαγγελματίες, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις νέες ψηφιακές δυνατότητες του έργου και κατέθεσαν χρήσιμες παρεμβάσεις στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου.

Τα έργα εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση για έναν e-Ε.Φ.Κ.Α. πιο σύγχρονο, πιο ψηφιακό και πιο αποτελεσματικό, με τον πολίτη στο επίκεντρο.