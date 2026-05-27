Με σειρά στοιχείων και αριθμών εμφανίστηκε η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, να αποδομήσει τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η κα Κεραμέως, απαντώντας στα περί «εργασιακού μεσαίωνα», υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός επί διακυβέρνησης Τσίπρα ήταν 650 ευρώ, ενώ σήμερα είναι στα 920 ευρώ, καθώς και ότι η ανεργία ήταν στο 18%, ενώ σήμερα είναι στο 8%. Επιπλέον, ότι «εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν από τη χώρα την περίοδο 2015-2019 και πλέον 2 στους 3 έχουν επιστρέψει».

Ομολογουμένως, τα στοιχεία της κας Κεραμέως είναι σχεδόν ορθά, με κάποιες μικρές λεπτομέρειες:

- Ότι η κυβέρνηση Τσίπρα παρέλαβε τον κατώτατο μισθό από τη ΝΔ στα 586 ευρώ, με πρόβλεψη και για υποκατώτατο για όσους ήταν κάτω των 25 ετών στα 510 ευρώ, και προχώρησε στην αύξηση στα 650 όταν βγήκε από τα μνημόνια και χωρίς την έκρηξη πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών, που μειώνει δραματικά την αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου.

- Ότι η κυβέρνηση Τσίπρα ομοίως παρέλαβε την ανεργία στο 25% από τη ΝΔ το 2015 και την παρέδωσε όντως στο 18%, άρα την μείωσε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες ενόσω υλοποίησε και ολοκλήρωσε μνημόνιο, έφτιαξε «μαξιλάρι» 37 δις και παρέδωσε ανάπτυξη 2%.

- Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων κυρίως ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα, το λεγόμενο Brain Drain, το έκαναν την περίοδο 2010-2015, όταν η ελληνική οικονομία έχασε το 25% του ΑΕΠ της επί κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και όχι το 2015-2019.

Με λίγα λόγια, απλά να θυμίσουμε, για την πληρότητα των επιχειρημάτων της κας Κεραμέως, πως είτε συμπαθεί κανείς τον Τσίπρα είτε τον αντιπαθεί, παρέλαβε μια χώρα ρημάδι από την παράταξή της. Διότι υπήρχε και η περίοδος πριν από το 2015.