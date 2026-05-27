Στο χωριό της στο Μεσολόγγι σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή της.

Το ύστατο χαίρε θα πουν σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, φίλοι και συγγενής, στην Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε στα 56 της χρόνια, μετά από επιβάρυνση της υγείας της.

Η κηδεία της αγαπημένης γυμνάστριας θα πραγματοποιηθεί σήμερα σστον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στο Ελληνικό.

Την είδηση είχε γνωστοποιήσει η κόρη της, Βικτώρια, μέσα από ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας παράλληλα πως η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία, αντί για στεφάνια, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Ίδρυμα «Φλόγα», ενώ στον ναό θα υπάρχει ειδικό κουτί για δωρεές.

Βικτώρια Δέλλα: «Σήμερα έφυγε η κολλητή μου»

Η 18χρονη Βικτώρια Δέλλα, ήταν επίσης εκείνη που ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας της λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε η Βικτώρια Δέλλα στο Instagram.

Τραϊανός Δέλλας: «Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε και ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά» έγραψε.

