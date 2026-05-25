Το 2009, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μιλήσει για τη μάχη της με τον καρκίνο στην εμφάνισή της στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς», όπου είχε τιμηθεί.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστοκώστα σε ηλικία 56 ετών, η οποία νοσηλευόταν στο τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της κόρης της, Βικτώρια Δέλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει την ίδια ημέρα στο Μεσολόγγι, την γενέτειρα της γυμνάστριας.

Η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, ενώ νωρίτερα στη ζωή της είχε διαγνωστεί και πάλι με μία μορφή της ασθένειας.

Η ίδια το 2009, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδινε για τη ζωή της, όταν είχε εμφανιστεί στα βραβεία «Γυναίκες της χρονιάς».

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τότε, η γυμνάστρια, είχε επιλέξει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας απέναντι σε όλες τις γυναίκες που έδιναν τη δική τους μάχη: «Πραγματικά, πάντα ήμουν άνθρωπος που πατούσα στη γη και δεν μπορούσα να καταλάβω όλη αυτή τη δημοσιότητα. Μου φαινόταν λίγο αστεία, πολλή δημοσιότητα χωρίς λόγο. Ουσιαστικά, ήταν εντελώς δυσανάλογη με τα επαγγελματικά μου. Μέσα από αυτή την περιπέτεια έχω καταλάβει τελικά γιατί… Είναι ακριβώς γι’ αυτή τη στιγμή που θα παρουσιάσω τη δική μου ιστορία στον κόσμο με την ελπίδα ότι κάποιες γυναίκες που δεν είναι καθόλου υποψιασμένες, όπως ήμουν και εγώ, θα ψαχτούν. Με την ελπίδα ότι δεν θα μείνουν σε μία γνώμη. Θέλω να πω όμως κάτι και για τις γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια μοίρα μαζί μου και δυστυχώς είμαστε πάρα πολλές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dirlaa6yyjgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Όταν έγραψα αυτή την ιστορία στο τέλος αναρωτήθηκα: «Λέω ωραία τώρα, όλοι αυτοί οι βαρύγδουποι τίτλο, είμαι νικήτρια;», είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω, ούτε θα μπορέσω να το απαντήσω στο μέλλον. Ούτε εγώ, ούτε πολλές γυναίκες. Όλες που βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Κατέληξα όμως στο εξής: ότι θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και ότι η νίκη έχει σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη νόσο και όχι με τις μέρες και τα χρόνια επιβίωσης. Ο άντρας μου, ο φύλακας άγγελός μου, μου είπε ότι εάν έστω και μία γυναίκα βοηθηθεί μέσα από αυτό, τότε θα έχω πετύχει το στόχο. Ο στόχος ο δικός μου είναι αυτός, μέσα από την καρδιά μου. Με το να με δουν κάποιες γυναίκες, απλά να τρέξουν…».