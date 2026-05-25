Τουλάχιστον 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν σε ετήσιο φεστιβάλ μοτοσικλετιστών στο Ατλάντικ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας.

Το «περιστατικό μαζικών θυμάτων» σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου, 1:05 π.μ. τοπική ώρα, επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Χόρι (HCFR). Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Πολιτιστικής Κληρονομιάς Black Pearl, το οποίο πραγματοποιείται ετησίως στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας Μνήμης, ανέφερε το NBC News.

Το HCFR έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook πως «με τη βοήθεια των αστυνομικών αρχών που βρίσκονταν επί τόπου, εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν για τραυματισμούς 19 ασθενείς. Κανενός η ζωή δεν απειλείται αυτή τη στιγμή».

«Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς», πρόσθεσαν οι Αρχές, σημειώνοντας ότι είχε δηλωθεί «περιστατικό μαζικών θυμάτων» λόγω του αριθμού των αναφερόμενων ασθενών που εμπλέκονταν.

Η πόλη του Ατλάντικ Μπιτς ανέφερε σε δήλωση που έλαβε το Fox News Digital ότι το περιστατικό συνέβη όταν ξεκίνησε να τρέχει ένα άτομο. Η κίνηση αυτή πυροδότησε αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως «σύντομη αλυσιδωτή αντίδραση μέσα στο πλήθος που διήρκεσε μόνο δευτερόλεπτα. Θέλουμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ανησυχία για όποιον τραυματίστηκε ή επηρεάστηκε. Οποιαδήποτε κατάσταση όπου άτομα τραυματίζονται λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και οι σκέψεις μας είναι με όσους αναρρώνουν», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Το προσωπικό της SLED (της Διεύθυνσης Επιβολής του Νόμου της Νότιας Καρολίνας) έφτασε γρήγορα στο σημείο και ανέλαβε τον έλεγχο της κατάστασης, απευθυνόμενο στο πλήθος πολλές φορές και επικοινωνώντας σαφώς ότι δεν είχε συμβεί κανένα περιστατικό και ότι τα άτομα απλώς άρχισαν να τρέχουν. Η ταχεία αντίδρασή τους βοήθησε να ηρεμήσουν τους παρευρισκόμενους και να αποκαταστήσουν την τάξη», ανέφερε η διοίκηση της πόλης, σύμφωνα με τον σταθμό.

«Το Φεστιβάλ Πολιτιστικής Κληρονομιάς Black Pearl διεξάγεται εδώ και πάνω από 40 χρόνια και συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες από όλη τη χώρα λόγω της θετικής εμπειρίας που προσφέρει», αναφέρει σχετική ανάρτηση, σύμφωνα με το WPDE ABC15.

«Σε καμία στιγμή δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένες συμπλοκές, όπλα ή άμεσες απειλές για τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσαν οι αξιωματούχοι της πόλης, σύμφωνα με το Fox News Digital. Το Φεστιβάλ Πολιτιστικής Κληρονομιάς Black Pearl είναι γνωστό ότι προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Με πληροφορίες του People