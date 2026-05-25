Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκονται στη Ντόχα για μία πιθανή συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters.

Οι συνομιλίες στη Ντόχα ανάμεσα στους Γκαλιμπάφ και Αραγτσί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ επικεντρώνονται κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στο εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο αξιωματούχος, που επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας είναι και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, με σκοπό να συζητήσει την πιθανή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν.

Με πληροφορίες του Reuters/Iran International