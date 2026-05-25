Όσα θα συζητηθούν στο αποψινό «The 2Night Show».

Απόψε, Δευτέρα 25 Μαΐου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μιχάλη Βαλάσογλου, τον ταλαντούχο ηθοποιό που φέτος ξεχωρίζει στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Γιατί απέρριψε άλλες προτάσεις για να πει το «ναι» στην συγκεκριμένη σειρά;

Πώς του φαίνεται η συνεργασία με τα παιδιά στο πλατό; Πόσο κουράγιο θέλει τελικά να είσαι γονιός στην πραγματική ζωή, όταν για τους ηθοποιούς είναι απλώς μία σκηνή δύο λεπτών; Παράλληλα, μιλά για τη βαθιά επιρροή του πατέρα του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και αναπολεί τις στιγμές που η μητέρα του, τού έδινε «αγάπη με τη σέσουλα».

Μεταξύ άλλων, θυμάται τα χρόνια που εργαζόταν ως ψάλτης και εξηγεί πώς ένα χόμπι της καραντίνας τον οδήγησε να παίζει τρομπέτα στην Επίδαυρο, στον Χορό των «Βατράχων».

Τέλος, μοιράζεται το πάθος του για τη ζωγραφική και τη δουλειά του ως σκιτσογράφος στην «Καθημερινή», όπου αφιερώνει μέχρι και δέκα ώρες για τη δημιουργία ενός μόνο πορτρέτου.

{https://www.youtube.com/watch?v=PnynFJbMe5Q}

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδείας.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια θυμάται τα παιδικά της χρόνια στη Νάουσα, την έλευσή της στην Αθήνα και την πρώτη της συνεργασία με τον «θείο», τον Γιώργο Νταλάρα.

Παραδέχεται πως οι φόβοι της την ανάγκαζαν να ωραιοποιεί τις καταστάσεις και δηλώνει πως πλέον αποτίναξε τα «πρέπει», που της κόστισαν τα πιο όμορφα χρόνια της.

Μιλά για τους μεγάλους της έρωτες, που ήταν όλοι μουσικοί, τη σχέση πάθους με το κοινό της, αλλά και τη δυνατή φιλία της με τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία κρατά από το «Χάραμα».

Αποκαλύπτει γιατί το λαϊκό τραγούδι και η παράδοση παραμένουν η μεγάλη της αγάπη, ενώ σχολιάζει τη Eurovision, καθώς και την Dara και τον Akyla.

Στη συνέχεια, αναφέρεται με ενθουσιασμό στη δισκογραφική επανένωση με τον Κώστα Λειβαδά, μετά από 20 χρόνια, μέσα από το νέο τους άλμπουμ «Ριγιούνιον».

Τέλος, δίνει το σύνθημα για τις συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, με πρώτους σταθμούς το «Preveza Jazz Festival» στις 31 Μαΐου και το «Ώπα! Festival» powered by ΔΕΗ στην Τεχνόπολη, την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

