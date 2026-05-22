Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε στο Final Four μαζί με τον γιο του.

Απρόσμενη ήταν η εμφάνιση του Γρηγόρη Αρναούγλου στην κάμερα της ΕΡΤ1, όταν ο απεσταλμένος δημοσιογράφος μετέφερε ζωντανά τον παλμό του EuroLeague Final Four.

Ο γνωστός παρουσιαστής βρέθηκε στον γήπεδο προκειμένου να απολαύσει τους αγώνες παρέα με το γιο του, ενώ τόνισε ότι απολαμβάνει να παρακολουθεί καλό μπάσκετ και τις ελληνικές ομάδες.

«Είμαστε live; ΕΡΤ3 είμαστε; Αδέλφια! Τι κάνετε όλοι; Πέρασα δύο πολύ ωραία χρόνια εκεί και πραγματικά πάντα τα αναπολώ», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και συνέχισε:

«Εγώ είμαι Ηρακληδέας. Το ξέρεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος ανεβήκαμε Α’ εθνική στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ωραίο μπάσκετ. Κάνουμε μία πολύ ωραία προσπάθεια! Τα εισιτήρια εδώ τα έκλεισα γιατί ο γιος μου αγαπάει το μπάσκετ».

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δεν δίστασε να εκφράσει την επιθυμία του, ότι θα του άρεσε αν στο φετινό Final Four συμμετείχε και ο Παναθηναϊκός:«Μακάρι να ήταν και ο Παναθηναϊκός να βλέπαμε ελληνικές ομάδες να το φέρουμε. Τώρα ελπίζω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Εγώ χαίρομαι να βλέπω καλό ποδόσφαιρο και ελληνικές ομάδες να κερδίζουν τις ξένες».