Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία χιλιάδων πολιτών, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης περισσότερων από 17.400 ενστάσεων, οι τελικοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν στην επίσημη πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα στον προγραμματισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 vouchers κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους, ανέργους και τις οικογένειές τους, προσφέροντας επιδοτούμενες διακοπές σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ήδη η ζήτηση για δημοφιλείς προορισμούς εμφανίζεται αυξημένη, με τη Ρόδος, την Κω, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κέρκυρα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές και δωρεάν διαμονές έως 10 ή και 12 διανυκτερεύσεων χωρίς καμία επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης σημαντικό μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% της αξίας των εισιτηρίων οικονομικής θέσης, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η μετακίνηση παρέχεται δωρεάν.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να ελέγξουν πρώτα την οριστική ένταξή τους στο πρόγραμμα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε κράτηση καταλύματος και έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων, ώστε να αποφύγουν προβλήματα διαθεσιμότητας εν μέσω αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης.

Βασικό εργαλείο του προγράμματος αποτελεί η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού», ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός που εκδίδεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος.

Η επιταγή ενσωματώνει οικονομική ενίσχυση τόσο για τη διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα όσο και για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση προς και από τον προορισμό. Στην πράξη, διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους παροχές: την επιταγή διαμονής και την επιταγή ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Για να ενεργοποιηθεί η επιταγή διαμονής απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις: η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ δικαιούχου και παρόχου καταλύματος και η ηλεκτρονική καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Εάν δεν ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια, η επιταγή θεωρείται ανενεργή.

Στη σύμβαση πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός διανυκτερεύσεων, η ιδιωτική συμμετοχή, τα ωφελούμενα μέλη που θα συμμετάσχουν στις διακοπές, ο τύπος δωματίου και η παροχή ή μη πρωινού. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων χαρακτηρίζεται δεσμευτικός και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μεταγενέστερα, ακόμη κι αν δεν εξαντλείται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του προγράμματος.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δυνατότητα χωριστής χρήσης των επιταγών από συζύγους ή παιδιά άνω των 18 ετών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νόμιμης εξουσιοδότησης μέσω gov.gr ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η επιδότηση αφορά αποκλειστικά τη μετακίνηση επιβατών και όχι οχημάτων. Η χρήση της επιταγής ακτοπλοϊκής μετακίνησης συνδέεται υποχρεωτικά με τη διαμονή σε συμβεβλημένο κατάλυμα και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτόνομα για ταξίδι χωρίς διαμονή μέσω του προγράμματος.

Τέλος, η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι όσοι επιλεγούν αλλά δεν χρησιμοποιήσουν την επιταγή διαμονής εντός της διάρκειας του προγράμματος ενδέχεται να αποκλειστούν από τις δύο επόμενες περιόδους κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους πολύτεκνους.