Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Σε «κλοιό» αστάθειας βρίσκεται η χώρα με έντονες βροχές και καταιγίδες να πέφτουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αστάθεια αυτή δεν «γλιτώνει» ούτε η Αττική. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το windy, όσον αφορά την Αττική οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γύρω στις 3 μμ όπου θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες στο λεκανοπέδιο. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένεται να πέσουν στο κέντρο της Αθήνας, στα Καλύβια, την Νέα Μάκρη, στην Αρτέμιδα, στη Σαρωνίδα, στο Λαύριο αλλά και σε αρκετές ακόμα περιοχές του νομού.

Τα φαινόμενα τοπικά ενδεχομένως έχουν ένταση ενώ η αστάθεια αυτή του καιρού θα κρατήσει μέχρι και αργά το βράδυ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ θα παρουσιάσει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.