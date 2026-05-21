Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες κατά του πρώην ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών και άλλα εγκλήματα, σχετικά με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 μεταξύ Κούβας και Φλόριντα.

Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε την Τετάρτη θέλει τον Κάστρο και άλλα πέντε άτομα υπεύθυνους για την κατάρριψη των αεροσκαφών της κουβανοαμερικανικής ομάδας «Brothers to the Rescue», καθώς και για τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών Αμερικανών.

Ο 94χρονος σήμερα Κάστρο ήταν τότε επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και είχε αντιμετωπίσει διεθνή καταδίκη για τη συντριβή.

Καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ασκήσουν αυξανόμενη πίεση στην κομμουνιστική διακυβέρνηση της Κούβας, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «πολιτικό τέχνασμα, χωρίς καμία νομική βάση».

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα απαγγείλουν επίσης κατηγορίες στον Κάστρο για την καταστροφή αεροσκάφους, αλλά και για τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες ανθρωποκτονίας για τους θανάτους των Armando Alejandre Jr, Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña και Pablo Morales.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ δεν ξεχνούν και δεν θα ξεχάσουν τους πολίτες τους», δήλωσε ο Μπλανς

Οι κατηγορίες πρέπει να εξεταστούν σε αμερικανικό δικαστήριο, με ορισμένες να επισύρουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Οι κατηγορίες ανθρωποκτονίας επισύρουν η καθεμία μέγιστη ποινή θανάτου ή ισόβιας φυλάκισης.

Η στρατηγική πίσω από την δίωξη Κάστρο

Οι νέες κατηγορίες του υπουργείου Δικαιοσύνης στοχεύουν μια εμβληματική μορφή της κομμουνιστικής ηγεσίας της Κούβας, σε μια περίοδο που η χώρα δέχεται έντονη αμερικανική πίεση για σημαντικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στο μονοκομματικό της σύστημα.

«Νομίζω ότι η στρατηγική είναι να αυξηθεί σταδιακά η πίεση έως ότου η κουβανική κυβέρνηση υποχωρήσει και παραδοθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο William LeoGrande, ειδικός στη λατινοαμερικανική πολιτική στο American University.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις και εμπάργκο πετρελαίου προς την Κούβα, κάτι που έχει οδηγήσει σε διακοπές ρεύματος και ελλείψεις τροφίμων.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απηύθυνε μήνυμα προς τον κουβανικό λαό με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας: «Ο πρόεδρος Τραμπ προσφέρει έναν νέο δρόμο μεταξύ των ΗΠΑ και μιας νέας Κούβας», υποστήριξε.

Ο Ρούμπιο είπε στους πολίτες του νησιού ότι ένας στρατιωτικός επιχειρηματικός όμιλος γνωστός ως GAESA ευθύνεται κυρίως για τις διακοπές ρεύματος και τις ελλείψεις τροφίμων που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η χώρα.

Η GAESA κατέχει ή διαχειρίζεται τα περισσότερα από τα επικερδή τμήματα της κουβανικής οικονομίας, από τα λιμάνια και τα πρατήρια καυσίμων έως τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων.

Απαντώντας στο μήνυμα του Ρούμπιο, ο Ντίας-Κανέλ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι λένε ψέματα και επιβάλλουν συλλογική τιμωρία στον κουβανικό λαό.

Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε επίσης ότι το κατηγορητήριο κατά του Κάστρο χρησιμοποιείται για να «δικαιολογήσει την παραφροσύνη μιας στρατιωτικής επίθεσης κατά της Κούβας» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διαστρεβλώνουν τα γεγονότα γύρω από την κατάρριψη του αεροσκάφους.

Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν για τις προοπτικές μεταφοράς του Κάστρο στις ΗΠΑ ώστε να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, ο Μπλανς απάντησε ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Δεν επιβεβαίωσε αν οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να συλλάβουν τον Κάστρο, αλλά είπε: «Περιμένουμε ότι θα εμφανιστεί εδώ, είτε με τη θέλησή του είτε με άλλον τρόπο».

Η Κούβα δεν είνα Βενεζουέλα

Ο LeoGrande του American University δήλωσε ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συλλάβουν τον πρώην Κουβανό ηγέτη «αν οι Κουβανοί δεν υποχωρήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση για να συλλάβουν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο και να τον μεταφέρουν στις ΗΠΑ, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος του.

Η εξέλιξη αυτή μεταμόρφωσε τις σχέσεις της Βενεζουέλας με την Ουάσιγκτον, κάτι που ο LeoGrande προειδοποίησε ότι δύσκολα θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα στην Κούβα, σημειώνοντας ότι ο Κάστρο έχει αποσυρθεί εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Σχεδόν 95 ετών πλέον, ο Κάστρο, αδελφός του εκλιπόντος Κουβανού ηγέτη Φιντέλ, παραμένει πρόσωπο με επιρροή, αναγνωρισμένος στο νησί ως ο επιζών «ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης».

Έχει εγκαταλείψει κάθε ενεργό ρόλο στην πολιτική, αλλά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του από το 2008 έως το 2018, ο ίδιος και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμπα επέβλεψαν μια βραχύβια προσέγγιση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Μπλανς ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να «συγκρίνει τις υποθέσεις» των Κάστρο και Μαδούρο.

Ερωτηθείς για την πολιτική διάσταση του κατηγορητηρίου της Τετάρτης, ο Τραμπ υποστήριξε πως «σε ανθρωπιστική βάση, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε».

Αν και δεν αναμένεται να εκδοθεί ή να εμφανιστεί στη δίκη, όλες οι επιλογές φαίνεται να παραμένουν ανοιχτές, δήλωσε η δικηγόρος Lindsey Lazopoulos Friedman, η οποία είχε υπηρετήσει ως εισαγγελέας στο γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μαϊάμι.

«Αν εμφανιζόταν στην υπόθεση, θα είχε τα ίδια νομικά δικαιώματα με κάθε άλλο κατηγορούμενο», δήλωσε η Friedman, προσθέτοντας ότι αυτό τελικά θα περιλάμβανε δίκη με ενόρκους.

«Κανείς δεν περιμένει ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει αυτή την τυπική πορεία… αλλά το κατηγορητήριο είναι ισχυρό και υποστηρίζεται από σημαντικά στοιχεία», είπε στο BBC.

Το κέντρο στο Μαϊάμι όπου αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν το κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο ήταν γεμάτο με Κουβανοαμερικανούς, κυρίως εκπροσώπους οργανώσεων Κουβανών εξορίστων που εδώ και δεκαετίες ηγούνται της αντιπολίτευσης κατά της κουβανικής κυβέρνησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περιτριγυρισμένοι από φωτογραφίες των τεσσάρων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις συντριβές του 1996, πολλοί από τους παρευρισκόμενους στο Μαϊάμι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την είδηση.

«Ήταν καιρός, 67 χρόνια αυτού του δολοφονικού καθεστώτος», δήλωσε η Isela Fiterre. «Ο Ραούλ Κάστρο δεν σκότωσε απλώς τέσσερα άτομα. Στη διάρκεια πολλών ετών έχει σκοτώσει αμέτρητους ανθρώπους», είπε η Fiterre.

Είπε ότι ποτέ δεν είναι αργά για δικαιοσύνη και ότι είναι ευγνώμων προς την κυβέρνηση Τραμπ για αυτό το βήμα.

Μια άλλη παρευρισκόμενη, η Mercedes Puid-Soto, εξέφρασε παρόμοια συναισθήματα.

«Νιώθω πολύ χαρούμενη. Η δικαιοσύνη αποδόθηκε», είπε. «Είναι πολύ σημαντικό οι οικογένειες να μπορέσουν να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο, αλλά και εμείς οι Κουβανοί επίσης».

Παρ’ όλα αυτά, πάνω από την ανακοίνωση του Μπανς πλανιόταν το ερώτημα «αν η κυβέρνηση Τραμπ θα χρησιμοποιήσει αυτό το κατηγορητήριο με παρόμοιο τρόπο όπως το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο, ως δικαιολογία για τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης υπό το πρόσχημα μιας ενέργειας επιβολής του νόμου», δήλωσε η Roxanna Vigil, ερευνήτρια διεθνών υποθέσεων στο Council on Foreign Relations.

«Είναι απίθανο το κουβανικό καθεστώς να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς μάχη», σημείωσε η Vigil. «Και οποιαδήποτε κίνηση που θα περιλάμβανε συνεργασία με το κουβανικό καθεστώς θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή από την κουβανική διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αμερικανοί και Κουβανοί εκπρόσωποι, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Ραούλ Κάστρο, Raúl Guillermo Rodriguez Castro, έχουν πραγματοποιήσει «συνομιλίες» τους τελευταίους μήνες, αλλά οι αμερικανικές κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου δύσκολα θα διευκολύνουν αυτές τις επαφές.

Αντίθετα, η κουβανική πλευρά έδειξε σημάδια περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης «καμία παράδοση, καμία παραχώρηση» απέναντι στην αμερικανική πίεση, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κούβας να καταγγέλλουν αυτό που αποκάλεσαν «ψευδείς κατηγορίες».

Πηγή: BBC