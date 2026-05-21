Σημαντική επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ υλοποίησε η Skroutz, θέτοντας σε λειτουργία το νέο σύστημα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης AutoStore στις εγκαταστάσεις του Skroutz Hub στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης των υποδομών logistics και της επιχειρησιακής της δυναμικότητας. Η νέα εγκατάσταση, που λειτουργεί εδώ και περίπου έναν μήνα, αποτελεί κομβικό βήμα για την αναβάθμιση της διαχείρισης και εκτέλεσης παραγγελιών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Το σύστημα αναπτύσσεται σε επιφάνεια 1.000 τετραγωνικών μέτρων, φτάνει σε ύψος τα οκτώ μέτρα και διαθέτει 36.000 κάδους αποθήκευσης, 30 ρομπότ, δύο σταθμούς εισόδου και πέντε σταθμούς εισόδου/εξόδου. Η συνολική του δυναμικότητα αγγίζει τα 1,2 εκατ. τεμάχια, επιτρέποντας την αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου μέσω κάθετης αποθήκευσης προϊόντων μέσα σε ειδικούς κάδους που τοποθετούνται σε αλουμινένιο πλέγμα, διαφοροποιούμενο από τα παραδοσιακά μοντέλα αποθηκών που απαιτούν εκτεταμένους διαδρόμους μετακίνησης.

Η επένδυση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες του Skroutz Hub, το οποίο σήμερα διαχειρίζεται περίπου 500.000 τεμάχια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για κάλυψη υπερδιπλάσιας ζήτησης στο μέλλον. Παράλληλα, ενισχύεται η παραγωγικότητα, καθώς κάθε χειριστής μπορεί πλέον να διαχειρίζεται έως και 220 παραγγελίες ανά ώρα, επίδοση αυξημένη κατά 70% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο λειτουργίας, εξέλιξη που μεταφράζεται και σε ταχύτερους χρόνους παράδοσης.

Στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας διαχειρίζονται σήμερα περισσότερα από 45.000 διαφορετικά προϊόντα και περίπου 9.000 παραγγελίες ημερησίως, ενώ ιστορικό υψηλό καταγράφηκε στις 18 Απριλίου, όταν διεκπεραιώθηκαν περισσότερες από 18.000 παραγγελίες μέσα σε μία ημέρα.

Παράλληλα, διευρύνεται η αξιοποίηση της υπηρεσίας «Fulfilled by Skroutz», με 320 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ήδη τις υπηρεσίες αποθήκευσης και εκτέλεσης παραγγελιών. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συνεργάτες που συμπλήρωσαν έναν χρόνο χρήσης της υπηρεσίας καταγράφουν κατά μέσο όρο αύξηση 54% στον μηνιαίο κύκλο εργασιών τους.

Την ίδια ώρα, η Skroutz εξετάζει την επέκταση της δραστηριότητάς της στις αποστολές δεμάτων μεταξύ ιδιωτών, αξιοποιώντας το δίκτυο αυτοματοποιημένων θυρίδων που έχει αναπτύξει μέσω της θυγατρικής Skroutz Last Mile. Η πρωτοβουλία ακολουθεί το μοντέλο υπηρεσιών που εφαρμόζει η BOX NOW και βασίζεται στην αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου lockers, του στόλου οχημάτων και του δικτύου οδηγών της εταιρείας.

Η ανάπτυξη του δικτύου θυρίδων συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς σήμερα η εταιρεία διαθέτει περίπου 90.000 θέσεις lockers, με στόχο να ξεπεράσουν τις 110.000 έως το τέλος του έτους. Ήδη, περισσότερο από το 55% των παραγγελιών της πλατφόρμας διακινείται μέσω θυρίδων, ενώ το δίκτυο χρησιμοποιείται και από τρίτους συνεργάτες, μεταξύ των οποίων η ZARA.

Οι επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του Skroutz Hub εκτιμάται ότι θα επιταχυνθούν περαιτέρω μετά τη συμφωνία για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από τη Blackstone, συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026. Παράλληλα, από τους τρεις ιδρυτές της εταιρείας — Γιώργος Χατζηγεωργίου, Γιώργος Αυγουστίδης και Βασίλης Δήμος — αναμένεται η αποχώρηση του τελευταίου, ο οποίος διατηρούσε μικρό ποσοστό συμμετοχής.