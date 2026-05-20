Σε εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους οδηγούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα που τους καταλογίζει η φορολογική διοίκηση, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί ένα αυστηρό πλαίσιο διασταυρώσεων και ελέγχων σε εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες.

Οι έλεγχοι αναμένεται να είναι εξονυχιστικοί και θα καλύπτουν τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις, κινητή και ακίνητη περιουσία, επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, αλλά και δαπάνες που αφορούν ταξίδια, διακοπές και γενικότερα το επίπεδο διαβίωσης των φορολογουμένων και του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της εφορίας τίθενται και επαγγελματίες που εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά καθαρά εισοδήματα, επικαλούμενοι αυξημένες επαγγελματικές δαπάνες.

Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να αποτυπώσει την πραγματική οικονομική εικόνα των ελευθέρων επαγγελματιών, θεωρώντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Οι διασταυρώσεις θα επεκταθούν σε τιμολόγια, έσοδα και έξοδα μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων MYDATA, ενώ θα αξιοποιηθούν δεδομένα από τραπεζικά ιδρύματα και λοιπές πηγές πληροφόρησης.

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του συστήματος τεκμαρτής φορολόγησης διαδραματίζουν τα στοιχεία των περσινών φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τα οποία το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα για το 50% των ελευθέρων επαγγελματιών οριακά ξεπερνούσε τα 3005 ευρώ τον μήνα.

Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα στη φετινή φορολογική δήλωση θα πρέπει να το δηλώσουν μέσω των σχετικών κωδικών του εντύπου Ε1, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Στη συνέχεια θα κληθούν να συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, καταγράφοντας στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης τόσο των ίδιων όσο και των μελών της οικογένειάς τους.

Η μη υποβολή του ερωτηματολογίου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης, ενώ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν εάν η προσφυγή τους βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους ή εάν ζητούν έλεγχο για τον προσδιορισμό του πραγματικού τους εισοδήματος.