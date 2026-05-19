Για ποιους λόγους ελήφθη η απόφαση;

Θυμάστε τους θριαμβευτικούς τόνους για την αποστολή των φρεγατών στην Κύπρο, τη συστοιχία των PATRIOT στην Κάρπαθο, τα δυο μαχητικά στη Λήμνο και τα τέσσερα στην Πάφο;

Ε, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποχωρούν. Μένει μόνο -και προς το παρόν- η μία φρεγάτα στη Λήμνο.

Κάποιες διαρροές επιμένουν πως αυτό γίνεται λόγω πιθανής έντασης στο Αιγαίο. Αν είναι αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να το πει ευθέως στον ελληνικό λαό. Αν δεν είναι, συνεχίζονται τα παιχνίδια χείριστης κομματικής εκμετάλλευσης μείζονων θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής.

Αν είναι λόγω διαμαρτυριών της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, όπερ και το πιθανότερο, το θέμα είναι εξίσου σοβαρό.

Σε κάθε περίπτωση οι κομπασμοί περί επαναφοράς του ...Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος πάνε και αυτοί στον ...κουβά!

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

ΥΓ: Καλά ξεμπερδέματα τώρα στην κυβέρνηση με τη δεξιά της, εντός και εκτός της...

Β.Σκ.