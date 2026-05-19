Χιλιάδες σελίδες αριθμεί η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια: Πώς δρούσαν θείος και ανηψιοί.

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για την εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς τρομοκρατίας σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων, μέσα από εκβιασμούς, εμπρησμούς και καταπατήσεις γης.

Η πολυσέλιδη δικογραφία που βρίσκεται πλέον στα χέρια εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών στο Ρέθυμνο καταγράφει σωρεία πράξεων εκβιασμού, βανδαλισμών, απειλών και εμπρησμών, καθώς και περιπτώσεις παράνομου οικονομικού οφέλους εις βάρος δεκάδων πολιτών, οι οποίοι φέρεται να εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους ώστε οι κατηγορούμενοι να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων και να εισπράττουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως και τα έξι άτομα που συνελήφθησαν είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ τρία από τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης είχαν ήδη συλληφθεί στο παρελθόν για ζωοκλοπή κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το neakriti, το κύμα συλλήψεων πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στην Καλλιθέα Αττικής - και συγκεκριμένα σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος - και στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν δύο ανιψιοί του, ηλικίας 39 και 44 ετών. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι σύζυγοί τους, καθώς και ακόμη ένα άτομο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ζωοκλοπή.

Τρομοκρατούσαν δεκάδες πολίτες από το 2021

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαθιδρύσει καθεστώς εκφοβισμού στην περιοχή ήδη από το 2021: Κάτοικοι του Αμαρίου φέρονται να εκδιώχθηκαν από σπίτια και αγροτεμάχια, τα οποία καταπατούνταν και δηλώνονταν στις κτηνοτροφικές δηλώσεις των δραστών, προκειμένου να εξασφαλίζονται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσοι αντιδρούσαν, σύμφωνα με τις καταθέσεις, αντιμετώπιζαν απειλές κατά της ζωής τους και των οικογενειών τους.

Η δικογραφία περιγράφει εμπρησμούς οχημάτων, καταστροφές περιφράξεων, αλλά και ισοπέδωση καλλιεργειών- ελαιώνων και αμπελιών - ώστε οι εκτάσεις να εμφανίζονται στη συνέχεια ως μισθωμένες και να χρησιμοποιούνται για την είσπραξη επιδοτήσεων για ανύπαρκτα κοπάδια.

Οι συλληφθέντες, μαζί με άλλα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα, καθώς και για τον εμπρησμό οχήματος 4Χ4 τον Μάιο του 2025, πράξη που αποδίδεται σε αντίποινα.

Καταστροφές καλλιεργειών αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Σε περιστατικό του Μαΐου 2022, κάτοικος της περιοχής αντίκρισε το αμπέλι του στην τοποθεσία Πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου ολοκληρωτικά κατεστραμμένο. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι, έκοψαν περίπου 400 κουρμούλες, επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να τους νοικιάσει αγροτεμάχιο και είχε προηγουμένως προχωρήσει σε καταγγελία για αγροζημιές.

Ανάλογη εικόνα καταστροφής αντίκρισε και ιδιοκτήτης ελαιώνα, ο οποίος βρήκε 134 ελαιόδεντρα κομμένα στη ρίζα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, γυναίκα που κατάγεται από την περιοχή κατέθεσε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της, οι κατηγορούμενοι καταπάτησαν τόσο τα χωράφια όσο και το ποιμνιοστάσιό του, δηλώνοντάς τα ως δικά τους ακόμη και στην εφορία, επιχειρώντας να τα αποκτήσουν μέσω χρησικτησίας.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες κατοίκων του Αμαρίου υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ τα ποσά που φέρεται να εισπράχθηκαν παράνομα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η οικονομική έρευνα και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι αποκάλυψαν ότι μέλη της ομάδας, συγγενείς και συνεργάτες τους υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν διέθεταν ούτε τα μισά από τα αιγοπρόβατα που δήλωναν, ενώ ακόμη και όσα εντοπίστηκαν στα ποιμνιοστάσια δεν έφεραν ενώτια και θεωρούνται πιθανό προϊόν ζωοκλοπής. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια την περίοδο 2021–2025 ανέρχεται σε 586.498,73 ευρώ.