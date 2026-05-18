Τούριστες είδαν έντρομοι στην Κρήτη δύο άνδρες με πλήρη στρατιωτική περιβολή και το δάχτυλο στην σκανδάλη... πάνω σε καρότσα αγροτικού.

Έντρομοι τουρίστες βρέθηκαν χθες μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα στον ΒΟΑΚ. Ένώ κινούνταν με ενοικιαζόμενο όχημα με κατεύθυνση προς τα Χανιά, βρέθηκαν πίσω από αγροτικό αυτοκίνητο με μερικώς καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας. Στην καρότσα του αγροτικού επέβαιναν δύο άνδρες με στρατιωτικές παραλλαγές.

Ο ένας στεκόταν όρθιος κρατώντας εμφανώς οπλοπολυβόλο, ενώ ο δεύτερος, σε θέση πρηνηδόν, κρατούσε στρατιωτικό τυφέκιο, φέροντας το - σύμφωνα με την καταγγελία - προς την κατεύθυνση των διερχόμενων οχημάτων.

Το ζευγάρι από την Αυστραλία περιέγραψε με έντονη ανησυχία όσα έζησε το πρωί της Κυριακής, εκφράζοντας απορία και φόβο για το κατά πόσο επιτρέπεται μία τέτοια εικόνα σε δημόσιο δρόμο.

{https://www.youtube.com/watch?v=onudGkgAwc8}

Ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πατρίς» έρχεται σήμερα να λύσει το μυστήριο, επιβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για εθνοφύλακες που βρίσκονταν εν μέσω άσκησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες υψηλόβαθμες στρατιωτικές πηγές στην Κρήτη, τα εκτεταμένα έργα και οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ επηρέασαν ακόμη και τον τρόπο μετακίνησης και ανάπτυξης των δυνάμεων, με αποτέλεσμα εικόνες που ξένισαν όσους βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο».

«Σύμφωνα λοιπόν με πηγή που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, κάποια από τα οχήματα που συμμετείχαν στην άσκηση, βγήκαν για κάποιες εκατοντάδες μέτρα στον ΒΟΑΚ, προκειμένου να μετακινηθούν από τη μία θέση στην άλλη, καθώς, οι χωματόδρομοι που περιλαμβάνονταν για διέλευση στο σενάριο της άσκησης δεν ήταν προσπελάσιμοι λόγω των έργων!

Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν είχαν συνοδεία μαζί τους, όπως προβλέπεται σε περίπτωση μετακίνησης φάλαγγας», προσθέτει η ίδια πηγή, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε σενάριο στην άσκηση να βγουν οχήματα στον ΒΟΑΚ. «Δεν θα μας έπαιρνε κανείς χαμπάρι αν κινούμασταν στους προβλεπόμενους χωματόδρομους, αλλά, δυστυχώς, έγινε αυτό», τονίζει.

«Ήταν μία παρόρμηση της στιγμής. Έπρεπε τα όπλα να καλυφθούν. Έτσι προβλέπεται. Η άσκηση είχε συγκεκριμένα σενάρια μετακίνησης από μία ακτή σε μία άλλη. Δυστυχώς, έπρεπε να βγουν στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων. Το δρομολόγιο ήταν χωμάτινο και μόνο, αλλά βγήκαν από τη μία έξοδο για να μπουν μέσα από άλλο σημείο, γιατί δεν υπήρχε χωμάτινη πρόσβαση. Ήταν μία κακιά στιγμή, υπάρχει και μία παρόρμηση, αντιλαμβάνομαι και τους επισκέπτες μόλις τους είδαν… Όλα αυτά δημιούργησαν ότι δημιούργησαν. Επαναλαμβάνω όμως, αν δεν υπήρχαν τα έργα στον ΒΟΑΚ, δεν θα έβγαιναν στο δρόμο οι δυνάμεις».