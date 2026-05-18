Tο κύκλωμα εμπλέκεται σε εμπρησμούς, εκβιασμούς, απάτες, φθορές και ζωοκλοπές, ενώ εξετάζεται και η σύνδεσή τους με παράνομες αγροτικές δηλώσεις και επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα Δευτέρα μεγάλη επιχείρηση του λεγόμενου «ελληνικού FBI» για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης βρίσκονται υποθέσεις εκβιασμών, εμπρησμών, φθορών και απάτης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, τα οποία - κατά πληροφορίες - είναι συγγενείς μεταξύ τους, ένας θείος και δύο ανιψιοί από τα Βορίζια.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα θύματα της οργάνωσης ανέρχονται σε τουλάχιστον 40 από το 2021 έως σήμερα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτεταμένες φθορές σε καλλιέργειες, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Οι ζημιές φέρεται να προκλήθηκαν σε περιπτώσεις όπου τα θύματα αρνούνταν να υποκύψουν στους εκβιασμούς.

Η φερόμενη σπείρα φέρεται επίσης να εμπλέκεται σε ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων εισπράχθηκαν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ την περίοδο 2021–2025.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις συλληφθέντες ασκούσαν ή απειλούσαν με βία τα θύματά τους, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις αρπαγής αγροτεμαχίων, τα οποία στη συνέχεια δηλώνονταν ως ιδιοκτησία τους στο Περιουσιολόγιο.

Σύμφωνα με το zarpanews, πραγματοποιήθηκαν ακόμη τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ζωοκλοπής.