Η Βουλγαρία κέρδισε για πρώτη στη Eurovision.

Η μεγάλη έκπληξη της 70ης Eurovision, η Ντάρα με το «Bangaranga» που έφεραν την πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό τραγουδιού, φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας, στην οποία ανήκουν και δύο επιτυχημένοι Έλληνες.

Ειδικότερα, πέρα από την ίδια την Ντάρα, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Την ελληνική παρουσία στο νικητήριο τραγούδι συμπληρώνει η πολύ έμπειρη Βικτώρια Χαλκίτη, η οποία είχε αναλάβει τη φωνητική προετοιμασία της Ντάρα, ενώ συμμετείχε και στα φωνητικά επί σκηνής.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Κοντόπουλου με το τρόπαιο

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Κοντόπουλου μετά τη νίκη της Ντάρα, ήρθε το πρωί της επομένης του θριάμβου του «Bangaranga».

«Και επιτέλους γνωριζόμαστε» έγραψε ο συνθέτης και παραγωγός στο Instagram, δίπλα σε μία φωτογραφία του όπου κρατάει το τρόπαιο της πρώτης θέσης της Eurovision.

Πηγή ΕΡΤ