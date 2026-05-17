Μια χώρα των Βαλκανίων, η Βουλγαρία νίκησε στη Eurovision 2026.

Μάλιστα, τα Βαλκάνια είχαν να δουν νίκη στη Eurovision από το 2007 με τη Σερβία και τη Marija Šerifović.

Επίσης, η νίκη της Βουλγαρίας φέτος είναι η πρώτη της στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Οι νίκες των Βαλκανίων έως σήμερα:

1989, Γιουγκοσλαβία, Rock Me, Riva 2003, Τουρκία, Everyway That I Can, Sertab Erener 2005, Ελλάδα, My Number One, Έλενα Παπαρίζου 2007, Serbia, Molitva (Молитва), Marija Šerifović 2026, Βουλγαρία, Bangaranga, Dara

Παρακάτω, όπως αναφέρει η Wikipedia, σημειώνονται οι:

Χώρες που ανήκουν εξ ολοκλήρου, γεωγραφικά στη Βαλκανική Χερσόνησο:

Αλβανία

Βόρεια Μακεδονία

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Βουλγαρία

Κόσοβο

Κροατία

Μαυροβούνιο

Χώρες που περιλαμβάνονται, μερικώς ή κατά το ήμισυ, γεωγραφικά στη Βαλκανική Χερσόνησο:

Ελλάδα

Ρουμανία

Σερβία

Τουρκία

Χώρες που δεν ανήκουν, γεωγραφικά στη Βαλκανική Χερσόνησο, αλλά συνδέονται με αυτήν:

Κύπρος

Μολδαβία

Ουγγαρία

Ουκρανία

Σλοβενία

Να τονιστεί πως τα γεωγραφικά και πολιτικά όρια των Βαλκανίων αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής διαφωνίας, καθώς δεν υφίσταται καθολικά αποδεκτός ορισμός. Σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένες προσεγγίσεις και όπως αναφέρει επίσης η Wikipedia, στα Βαλκάνια περιλαμβάνονται η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, τμήμα της Κροατίας (ιδίως οι περιοχές νοτίως των ποταμών Σάβου και Κούπα), η ηπειρωτική Ελλάδα, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, τμήμα της Ρουμανίας (ιδίως η Βόρεια Δοβρουτσά), τμήμα της Σερβίας (νοτίως του ποταμού Δούναβη) και μικρό μέρος της Τουρκίας. Ευρύτεροι ορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη Σλοβενία, καθώς και το σύνολο των εδαφών της Ρουμανίας και της Σερβίας. Επιπλέον, ορισμένες προσεγγίσεις, στηριζόμενες σε ιστορικά και πολιτισμικά κριτήρια, εντάσσουν στην περιοχή την Ουγγαρία και τη Μολδαβία. Η επαρχία της Τεργέστης στη βορειοανατολική Ιταλία, μολονότι κατά ορισμένες γεωγραφικές εκδοχές δύναται να θεωρηθεί τμήμα της χερσονήσου, συνήθως εξαιρείται από τον περιφερειακό προσδιορισμό των Βαλκανίων.