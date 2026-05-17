«Έπεσε και ο ίδιος θύμα του Μπουζουξίδικου #2 από τους ίδιους πρωταγωνιστές», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης για τον Παύλο Πολάκη.

Μπορεί ο Στέφανος Κασσελάκηςνα έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Παύλου Πολάκη για τα περί «απατεώνα» σχετικά με τη δήλωση Πόθεν Έσχες του, ωστόσο σήμερα, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, τάσσεται στο πλευρό του.

«Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή την σύγκλιση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος - που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση - για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπεί βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του Μπουζουξίδικου #2 από τους ίδιους πρωταγωνιστές», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Δημοκρατών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η συνεχιζόμενη και προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα εγκαίρως προειδοποιήσει τον Αύγουστο του 2024 μετά το 15% που φέραμε με μία νέα ομάδα στο Ευρωψηφοδέλτιο, με λυπεί βαθύτατα.

Όχι, δεν αισθάνομαι καμία δικαίωση. Αισθάνομαι λύπη για την απαξίωση της βάσης του κόμματος που ουδέποτε έτυχε σεβασμού από τις εκάστοτε ηγετικές ομάδες που θεωρούσαν τον κόσμο δεδομένο.

Το 2023 ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το 2024 επιβεβαίωσε την εντολή αυτή στις Ευρωεκλογές. Ουδέποτε έδωσε ο ελληνικός λαός εντολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αποστασίας, πραξικοπήματος, αναστολής λειτουργίας και μεταβίβασης βουλευτών και περιουσιακών στοιχείων. Και είναι ιδιαίτερα ανήθικο να μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία με ιδιοκτησιακές αντιλήψεις ενώ εκείνα αποκτήθηκαν από τις συνδρομές των μελών.

Παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή την σύγκλιση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος - που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση - για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπεί βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του Μπουζουξίδικου #2 από τους ίδιους πρωταγωνιστές.

Είναι καιρός επιτέλους όσοι έχουν ηγηθεί σε αυτόν τον χώρο να δείξουν στοιχειώδη σεβασμό στη βούληση του ελληνικού λαού και στη βούληση της κομματικής βάσης, αρχίζοντας με την παραδοχή του απροκάλυπτου σχεδίου που εξελίσσεται. Ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ που τόσοι στηρίξαμε το 2023 ενάντια στο δεξιό καθεστώς που λυμαίνεται τη χώρα είναι αδιανόητο να βγαίνει στο σφυρί».

