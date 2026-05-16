Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Τη διαγραφή του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη από τον Σωκράτη Φάμελλο, σχολίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη ευρύτερης ενότητας στον χώρο της Αριστεράς, επισημαίνοντας ότι η προοπτική επανόδου της σε κυβερνητική τροχιά περνά μέσα από τη συνεργασία και τη διαμόρφωση ενός κοινού πολιτικού πλαισίου.

Παράλληλα, τόνισε πως απαιτείται μια πλατιά πολιτική και εκλογική σύμπραξη, χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιπαράθεση με τη δεξιά πολιτική, την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες ενώ άσκησε κριτική σε πρακτικές εσωστρέφειας, όπως οι διαγραφές και ο έντονος αρχηγισμός, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιλογές δεν ενισχύουν αλλά αποδυναμώνουν τον χώρο της Αριστεράς και βαθαίνουν τη διάσπαση.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη

«Ο μόνος δρόμος για να γίνει ξανά η Αριστερά κυβερνώσα και με ουσιαστικό λόγο στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, είναι η ευρύτερη δυνατή ενότητα και σύμπραξη.

Με βάση ένα κοινό πρόγραμμα, σε μια πλατιά πολιτική και εκλογική συμμαχία.

Χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς κανενός. Στην μάχη εναντίον της δεξιάς και της πολιτικής της ακρίβειας, των εντεινόμενων ανισοτήτων και της διαφθοράς, κανείς δεν περισσεύει!

Όσοι πιστεύουν ότι η Αριστερά θα ξαναγίνει μεγάλη και νικηφόρα, με καρατομήσεις, διαγραφές, σκληρό αρχηγισμό και διαιώνιση της πολυδιάσπασης, αγνοούν τη ιστορική εμπειρία, περιφρονούν την δίψα των αριστερών πολιτών για ενότητα και κάνουν τεράστιο λάθος.

Μακάρι να διαψευστώ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό το λάθος θα πληρωθεί ακριβά!».

