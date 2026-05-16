Αναλυτικά όσα δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, κάνοντας λόγο για προσβλητικούς και επιθετικούς χαρακτηρισμούς που –όπως υποστήριξε– δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί στο εσωτερικό του κόμματος, αμέσως μετά την ανακοίνωση της διαγραφής του βουλευτή Χανίων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε απολύτως ανυπόστατα και απαράδεκτα τα υπονοούμενα περί «κρυφής ατζέντας» και εξυπηρέτησης συμφερόντων, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του κόμματος λαμβάνονται συλλογικά και δεν μπορεί να αμφισβητούνται με προσωπικές αιχμές.

Παράλληλα, απάντησε στις κατηγορίες περί «αφωνίας» και έλλειψης πρωτοβουλιών, παραθέτοντας σειρά πολιτικών και κοινοβουλευτικών δράσεων της τελευταίας εβδομάδας, όπως συναντήσεις με εργαζόμενους, επισκέψεις σε φορείς και παρεμβάσεις στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της ηγεσίας είναι ενεργή και συνεχής.

Αναλυτικά:

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Η απάντηση Πολάκη

Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!

Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)

Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα ,ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!

Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!

Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!

Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!

Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!

Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!

Παυλος Πολακης

Βουλευτης Χανιων ,μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

