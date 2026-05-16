Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση τοποθετήθηκε ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενες πολιτικές διαγραφές από διαδοχικές ηγεσίες του κόμματος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε απομάκρυνσή του από την ΚΟ, χαρακτηρίζοντας την τελευταία απόφαση αδικαιολόγητη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Στην ανάρτησή του κατηγόρησε την ηγεσία ότι επιδεικνύει ανοχή σε στελέχη που –όπως ανέφερε– αποστασιοποιούνται δημόσια από το κόμμα ή εμφανίζονται να εκφράζουν άλλους πολιτικούς χώρους, ενώ την ίδια στιγμή προχωρά στη δική του απομάκρυνση λόγω αιτημάτων για άμεση συνεδρίαση των κομματικών οργάνων.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Έσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!

Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)

Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα ,ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!

Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!

Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!

Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!

Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!

Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!!».

